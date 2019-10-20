450 لاعب في منافسات البطولة الصيفية الثانية للموهوبين

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، استعدادها لانطلاق البطولة الصيفية الثانية للمواهب في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اكثر من ٤٥٠ لاعب في ١٠ العاب.

وقال مدير قسم الموهبة الرياضية بالدائرة فالح عودة ، إن “البطولة ستشمل العاب: كرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطاولة، المصارعة، التايكواندو، الملاكمة، رفع الاثقال، السباحة، والتنس، وسيشـارك فيهـا اكثر من ٤٥٠ لاعـب مـن مـراكز الموهـبة”.

واضـاف ان “البطولة ستشـارك فيها كل من بغداد بثلاثة مراكز للموهوبين هي بغداد ومديريـة بسمايــة ومــركز الزعفرانيـة، البصـرة، واسط، الديوانيـة، كربـلاء، النجـف، ديالى، بابـل، كركـوك، ذي قـار، الموصـل، الانبـار، صـلاح الديـن، ميسـان، و السمـاوة”.

وبين عودة ان “الاستعدادات والتحضيرات اللوجستية والفنية لإقامة البطولة جارية على قدم وساق بهدف اخراج النسخة الثانية للبطولة بصورة متكاملة تنظيمياً وفنيا”.