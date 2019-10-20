تذاكر الكترونية لمواجهة العراق وإيران في ملعب البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن متعهد تذاكر مباراة العراق وإيران، عادل غفوري، موعد طرح تذاكر المواجهة المرتقبة لاسود الرافدين على ملعب البصرة الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وشهدت مباراة العراق وهونغ كونغ على ملعب البصرة الدولي في العاشر من تشرين الاول الحالي، استخدام التذاكر الالكترونية للمرة الاولى في تأريخ الكرة العراقية.

وقال غفوري إن “تجربة التذاكر الالكترونية، نجحت في مباراة العراق وهونغ كونغ، حيث كان دخول الجماهير انسيابياً وعلى عدد التذاكر المباعة فقط”.واضاف أن “تذاكر مباراة العراق وايران ستكون متاحة في الاسواق قبل 10 ايام من موعد المباراة، وسنحدد منافذ البيع قبل طرحها”، مبيناً ان “سعر التذكرة يبلغ 5 الاف دينار عراقي فقط”.

واوضح غفوري، بالقول: “تجنباً لطرح التذاكر في السوق السوداء، فإن كل شخص سيتاح له اقتناء ثلاث تذاكر فقط”، مشيراً إلى أن “التذاكر لن تكون متاحة في اماكن اخرى غير التي يعلن عنها قريباً”.

يذكر أن مباراة اسود الرافدين امام ايران ستقام على ملعب البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني المقبل، فيما سيقابل البحرين على ذات الملعب في التاسع عشر من الشهر نفسه.