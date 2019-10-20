الزوراء يوافق على تفريغ لاعبيه لمعسكر اسود الرافدين

بغداد ـ الصباح الجديد:

في اول ردة فعل على مقترح مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لتجمع مبكر لاسود الرافدين، يبدأ من اليوم الـ٧ للشهر المقبل، ابدت ادارة الزوراء موافقتها المبدئية على تفريغ لاعبيها في الموعد المذكور .

وقال الناطق الرسمي وعضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان «ادارة النوارس دائما ما كانت متعاونة مع المنتخب الوطني في عملية تفريغ اللاعبين لانجاح المهمة الوطنية لكل المنتخبات».

واكد ، ان «الاتحاد بات لزاما عليه ان يخطط من الان متى يلعب الدور الخامس والسادس ، لان الاندية الجماهيرية الثلاث ، الزوراء والقوة الجوية ، لم تتسلم مواعيد الدورين لحد الان ، ليتسنى لها ترتيب اوضاعها واتمام الاتفاق مع الاتحاد على مواعيد جديدة».

واضاف ، «القرارات الفنية هي بيد المدرب باسم قاسم، وبالتالي يجب معرفة كل التفاصيل بهذا الشأن ، لان الزوراء لديه ٥ لاعبين مع الوطني بالاضافة الى ٥ لاعبين يعانون من الاصابة ، وهذا وضعا حرجا لاي مدرب».

وختم حديثه ، انه « بمجرد تسلم كل المواعد بصورة رسمية من اتحاد الكرة ، سنبدأ بالتنسيق لعملية تفريغ اللاعبين مع الجهاز الفني للنادي ، متمنيا التوفيق والنجاح لمسيرة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم «.