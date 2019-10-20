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الزوراء يوافق على تفريغ لاعبيه لمعسكر اسود الرافدين

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
في اول ردة فعل على مقترح مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لتجمع مبكر لاسود الرافدين، يبدأ من اليوم الـ٧ للشهر المقبل، ابدت ادارة الزوراء موافقتها المبدئية على تفريغ لاعبيها في الموعد المذكور .
وقال الناطق الرسمي وعضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد ان «ادارة النوارس دائما ما كانت متعاونة مع المنتخب الوطني في عملية تفريغ اللاعبين لانجاح المهمة الوطنية لكل المنتخبات».
واكد ، ان «الاتحاد بات لزاما عليه ان يخطط من الان متى يلعب الدور الخامس والسادس ، لان الاندية الجماهيرية الثلاث ، الزوراء والقوة الجوية ، لم تتسلم مواعيد الدورين لحد الان ، ليتسنى لها ترتيب اوضاعها واتمام الاتفاق مع الاتحاد على مواعيد جديدة».
واضاف ، «القرارات الفنية هي بيد المدرب باسم قاسم، وبالتالي يجب معرفة كل التفاصيل بهذا الشأن ، لان الزوراء لديه ٥ لاعبين مع الوطني بالاضافة الى ٥ لاعبين يعانون من الاصابة ، وهذا وضعا حرجا لاي مدرب».
وختم حديثه ، انه « بمجرد تسلم كل المواعد بصورة رسمية من اتحاد الكرة ، سنبدأ بالتنسيق لعملية تفريغ اللاعبين مع الجهاز الفني للنادي ، متمنيا التوفيق والنجاح لمسيرة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم «.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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