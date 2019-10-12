جيمس بوند يثير الذعر في قاعدة عسكرية

الصباح الجديد – وكالات:

أثار تصوير فيلم جيمس بوند الجديد “لا وقت للموت”، الذعر من احتمال حدوث عملية إرهابية، بعد خطأ فادح وقع في أكبر قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في المملكة المتحدة.

ووفقا لموقع “NME” البريطانية، قام أفراد من طاقم التصوير بترك شاحنة وراءهم في القاعدة بعد أيام من انتهاء التصوير، ما أدى إلى عملية إجلاء لنحو 400 شخص مع إغلاق للقاعدة واستقدام كلاب للتفتيش عن القنابل.

وأثيرت حالة من الذعر بعد أن أمر جهاز الأمن في قاعدة “بريز نورتون” بإغلاق القاعدة ووضع طوق حول المكان طوله 300 متر واستقدم فريق تفكيك القنابل لتقييم الوضع.

وأوضح المتحدث باسم سلاح الجو الملكي، أنه تم التأكد من الشاحنة وتحديد هويتها وأنها لا تشكل أي تهديد.

وعلى الرغم من هذه الهزة الأمنية، يظن الكثير أن تشجيع الشركات على تصوير أفلامها في القاعدة العسكرية سيستمر، كونها تدر عليهم الكثير من المال.