عنكبوت البحر لتنظيف الأسنان

الصباح الجديد – وكالات:

توصل أحد الغواصين إلى حل لتنظيف أسنانه بينما يقوم بالغطس تحت البحر أو في مياه المحيط، وبطريقة سهلة، إذ كل ما هو مطلوب منه، أن يفتح فمه. ويجب أن يكون الغواص مستلق في قاع المحيط أو البحر، وأن تتوافر عناكب البحر.

ففي منطقة تقع قبالة ساحل أميد في بالي، في أرخبيل إندونيسيا، يمكن للغواصين الاستعانة بالعناكب في عملية تنظيف أسنانهم حيث تتغذى هذه العناكب على العوالق الضئيلة بين الأسنان، حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

يشار إلى أن العناكب البحرية توجد في المحيطات في جميع أنحاء العالم، حيث تتجول بخطوات بطيئة ومدروسة.

وتتغذى العناكب البحرية بواسطة طعن الكائنات الثابتة، مثل شقائق النعمان والإسفنج البحري، بأرجلها الطويلة، قبل ان تلتهمها.

والعناكب البحرية ليس لها خياشيم، وبدلا من ذلك، تأخذ الأوكسجين عن طريق خاصية الانتشار عبر هياكلها الخارجية المسامية. ومعظم أنواع العنكبوت البحري أصغر من ظفر الإصبع، لكن في المياه الباردة الغنية بالأوكسجين حول القارة القطبية الجنوبية، يمكن أن تنمو الأنواع العملاقة إلى حجم أطباق العشاء.