النائب آراس حبيب التظاهرات أحدثت شرخاً ..ولا بد من ايجاد البيئة السليمة لبناء إقتصادي تنموي شامل ومستدام

بغداد-الصباح الجديد:

اكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، امس الاربعاء، ان التظاهرات الاخيرة أحدثت شرخاً بين الدولة والمجتمع.

وقال حبيب، إن “التظاهرات وبصرف النظر عما حصل ومن هو المسؤول عن العنف فإن النتيجة الأهم التي خرجنا بها هي إنها أحدثت شرخاً بين الدولة ممثلة بالسلطة وبين المجتمع بكل فئاته وطبقاته ونخبه ومستوياته المعرفية والتعليمية”.

مضيفاً “وفي حالة من هذا النوع فإن الحلول التي تمثل استجابة لمطالب المتظاهرين، لن تردم الهوة التي أحدثها هذا الشرخ حتى لو تخطت الحلول ماهو ترقيعي وذهبنا نحو إصلاحات حقيقية”.

وتابع: “فمن خلال متابعتنا للمطالب وصيغ الإستجابة فإنها تبقى في إطار الخدمات وفرص العمل والبنى التحتية. ولكوننا نعرف إنه مهما كانت النوايا صادقة فإن حجم المطالب المشروعة كبير بينما القدرة على الحل لاتزال وفق الإمكانيات والآليات قليلة. لذلك فإنه مالم نتوصل الى تسوية مجتمعية شاملة يشترك فيها الجميع طبقاً لأدوارهم الرسمية والإعتبارية فإننا لن نتمكن من إيجاد البيئة السليمة لبناء إقتصادي تنموي نهضوي شامل ومستدام”.

واختتم قائلاً: “لن يتحقق ذلك الإ بمعادلة جديدة للتفاهم بيننا كعراقيين ليس منا من يريد حرق بلده لكننا لم نتفق بعد على كيفية بنائه”.