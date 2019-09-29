الأربعاء.. مباراة واحدة في افتتاح الجولة الثالثة لدوري الكرة الممتاز

الجوية يتعادل سلباً أمام الميناء

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الممتاز جدول مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز، اذ تنطلق الاربعاء باقامة فريقي زاخو والكهرباء في ملعب الأول.. وترجى في اليوم التالي مباريات نفط الجنوب والديوانية في ملعب الفيحاء واربيل يضيف النفط وبغداد يلاقي الزوراء في ملعب الأول والشرطة يلتقي الكرخ في ملعب الشعب الدولي، وتقام يوم الجمعة مباريات النجف والجوية في ملعب الأول والميناء والحدود في ملعب الفيحاء ونفط الوسط يضيف الصناعات الكهربائية ونفط ميسان يلاقي ضيفه السماوة، وتأجلت مباراة فريقي القاسم امام فريق الطلبة.

إلى ذلك اختتمت أمس مباريات الجولة الثانية لدوري الكرة بتعادل الجوية والميناء سلباً في المباراة التي اقيمت في ملعب الشعب الدولي.

من جانبه، أثنى باسم قاسم، مدرب الزوراء، على الانضباط التكتيكي للاعبيه في مباراة اول أمس، ضد الشرطة، حامل اللقب، والتي انتهت بفوز فريقه (2-0) في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحات صحفية: «المباراة أوفت للجماهير الحاضرة، وكان هدفنا تقديم مباراة كبيرة، وتمكنا من خلال الواقعية التي خضنا بها اللقاء، وانضباط اللاعبين في تأدية الواجبات التكتيكية بنقاط المواجهة».

وأضاف «الشرطة كبير ومحترم، وتعاملنا معه بالصورة التي يستحقها؛ حيث اتضحت لنا رغبته خصوصًا في الشوط الثاني بعد الاندفاع الكبير على مرمانا؛ لذا راهنت على الدقائق الأخيرة من المباراة ونجحنا في تخطيطنا».وتابع «الشرطة كان الأفضل في بداية الشوط الثاني، لذا معالجاتنا أتت بالشق الدفاعي، وباغتنا المنافس في الدقائق الأخير، وحققنا نتيجة كبيرة بفوزنا على حامل اللقب».يذكر أنَّ الشرطة أهدر ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني، كانت منعرجًا مهمًا في المباراة.

وعبر حارس مرمى الزوراء، فهد طالب، عن سعادته بصد ركلة الجزاء، ما كان منعطفا مهما لفوز فريقه على الشرطة بهدفين من دون رد، في الجولة الثانية من الدوري.. وقال طالب «الفريق قدم مباراة كبيرة وزملائي كانوا سبب تحقيق الفوز بعد الأداء المميز والانضباط العالي والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني».

وبين أنه سعيد برد ركلة الجزاء لأنها «كانت لحظة مهمة في سير المباراة، منحت لاعبينا دافعا معنويا لتحقيق نتيجة جيدة، وأسعى لمواصلة التألق لاستعادة مكانتي في تشكيلة المنتخب الوطني».

إلى ذلك، قال مدرب الحدود، مظفر جبار، إن نقطة التعادل من أمانة بغداد تعد جيدة، وفقا لظروف الفريقين.وأنهى الحدود مباراته أمام أمانة بغداد بالتعادل السلبي، أمس الأول في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.وعن ذلك، قال جبار إن التعادل مع أمانة بغداد «الذي يمتلك أدوات مميزة»، يعتبر إيجابيا، خصوصا أن فريقه أدى بشكل جيد في اللقاء.وتابع: «الحدود تغير بشكل كامل، اذ تعاقدنا مع 17 لاعبا هذا الموسم، وهذا التغيير يحتاج إلى وقت لخلق الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق النهج التكتيكي الذي نعتمده في المباريات».يشار إلى أن الحدود، خسر مباراته الأولى في الدوري أمام الشرطة (2-1).

في حين، وصف عادل نعمة، مدرب الصناعات الكهربائية، الفوز على نفط ميسان، بالمهم والمؤثر في مسيرة الفريق.وفاز الصناعات، مساء الجمعة، على فريق نفط ميسان (3-1) على ملعب الصناعة.

وقال نعمة: «الفوز كان مهمًا بعد الخسارة في المباراة الأولى، وعدنا لوضعنا الطبيعي؛ حيث استعاد الفريق ثقته بنفسه وهذا مهم في قادم الجولات، وله انعكاسات مهمة على الجانب المعنوي».وأضاف «نفط ميسان فريق مستقر وحافظ على لاعبيه وجهازه الفني، ويمر بوضع جيد، ولم يكن ندًا سهلاً، لكن فريقنا قدم مباراة كبيرة، وكنا نستحق النقاط الثلاث».وتابع «الفريق تجدد من خلال الاستقطابات والتغيير الكبير في صفوفه وبالتالي من مباراة إلى أخرى، سيكون الانسجام والاستقرار واضح على أداء اللاعبين».