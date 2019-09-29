العبودي يرسم خارطة اعداد الشباب لنزالات آسيا بالملاكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يؤدي منتخبنا الشبابي بالملاكمة تدريبات منتظمة ضمن معسكره التدريبي الجاري في قاعة المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بالملاكمة في المدينة الشبابية باشراف اتحاد اللعبة، وقال مشرف المنتخب الوطني لفئة الشباب بالملاكمة، امير العبودي، ان الفريق يتدرب بواقع وحدتين صباحية ومسائية وسيغادر بعد 10 أيام إلى تركيا لاقامة معسكرا تدريبيا يبدأ يوم 4 من شهر تشرين الأول المقبل يستمر نحو شهر كامل قبل مشاركته في بطولة آسيا التي تضيفها منغوليا يوم 25 من شهر تشرين الثاني الثاني المقبل.

وقال العبودي ان الفريق يشهد انتظام نحو 20 ملاكما بينهم 6 من سكنة المحافظات، حيث عمل اتحاد اللعبة وبجهود شخصية على تأمين متطلبات اقامتهم من سكن واطعام ووسائط النقل وجميع الأمور الأخرى من اجل تعزيز الجانب الفني ومنح فرصة اللاعبين المتميزين من سكنة المحافظات في نيل فرصتهم في تمثيل منتخب العراق، سيما ممن تفوق في بطولة أندية العراق لفئة الشباب وحاز على المراتب الأولى.

وقال ان المعسكر التدريبي في بغداد، سيشهد تسمية الملاكمين الذين يتراوح عددهم من 6 ـ 7 للمشاركة في المحفل القاري المقبل، منوها إلى ان الملاك التدريبي يشدد على دقة الاختيار وفقا للمواصفات والمؤهلات التي يملكها الملاكم الشاب.

واوضح ان الفريق يتدرب باشراف الطاقم التدريبي المؤلف من كفاح عبد الله وعماد سعيد واحمد خليل وعباس كلف ومصطفى مهدي، ومدرب اللياقة البدنية الدكتور محمد لؤي، حيث يبذلون جهودا كبيرة في تدريبات المنتخب الشبابي ويحرصون على الارتقاء بامكانات منتخب رياضة الفن النبيل لفئة الشباب مواليد 2002/2004.

العبودي، قال ان اتحاده يعول كثيرا على الطاقات الشبابية في الوصول إلى مراتب المقدمة وإعتلاء منصات التتويج، مبينا ان الشباب يملكون الثقة والأهلية في البطولات الكبيرة.