لصوص يسرقون منزل كاسيميرو

مدريد ـ وكالات:

تلقى كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، خبرًا سيئًا، بعد أن انتهى من خوض مباراة أتلتيكو مدريد، بالدوري الإسباني.وكان الريال تعادل سلبيًا مع أتلتيكو في الديربي، أمس الأول، على ملعب «واندو ميتروبوليتانو» ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

ووفقًا لبرنامج «الشيرنجيتو» الإسباني، فإن لصوص استغلوا انشغال الجميع بديربي مدريد، وشنت هجومًا على منزل كاسيميرو وسرقت العديد من الأشياء الثمينة.وبرغم تواجد زوجة وابنة كاسيميرو في المنزل أثناء هجوم اللصوص، ولكنهما في حالة جيدة ولم يتعرضا لأي ضرر.يذكر أن ريال مدريد سبق أن حذر لاعبيه من نشر مقاطع فيديو لمنازلهم على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب حوادث السرقة.