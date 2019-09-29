رقمي القياسي ما زال صامدا.. وفي شباك الزوراء سجلت أجمل أهدافي

النجم السابق يونس عبد علي يقلب أوراقه الكروية

الديوانية ـ إيمان كاظم:

هناك نجوم قلائل يبقون في ذاكرة الناس مهما طال الزمن لأنهم ابدعوا و رسموا اجمل الصور لجمهورهم فوق المستطيل الأخضر على الرغم من مرور السنوات على ابتعادهم و اعتزالهم لمعشوقتهم كرة القدم لكنهم باقون بذاكرة الجمهور، من العالقين بذاكرتنا لاعب اندية الشرطة ٫ القوة الجوية ٫ الدفاع الجوي ٫ الرشيد و المنتخبات الوطنية السابق يونس عبد علي اليوم سنحط الرحال عند «الغزال الاسمر» في حوار لا يخلو من الصراحة .