رقمي القياسي ما زال صامدا.. وفي شباك الزوراء سجلت أجمل أهدافي

النجم السابق يونس عبد علي يقلب أوراقه الكروية
الديوانية ـ إيمان كاظم:
هناك نجوم قلائل يبقون في ذاكرة الناس مهما طال الزمن لأنهم ابدعوا و رسموا اجمل الصور لجمهورهم فوق المستطيل الأخضر على الرغم من مرور السنوات على ابتعادهم و اعتزالهم لمعشوقتهم كرة القدم لكنهم باقون بذاكرة الجمهور، من العالقين بذاكرتنا لاعب اندية الشرطة ٫ القوة الجوية ٫ الدفاع الجوي ٫ الرشيد و المنتخبات الوطنية السابق يونس عبد علي اليوم سنحط الرحال عند «الغزال الاسمر» في حوار لا يخلو من الصراحة .
- البطاقة الشخصية ؟
- يونس عبد علي لاعب كرة قدم سابق و متزوج و عندي ثلاثة اولاد و بنتين.
- من اين كانت بدايتك؟
- بدأت لاعبًا في صفوف اشبال نادي الشرطة و ذلك في العام 1979 تم ترحيلي بعدها الى ناشئة الشرطة و قضيت موسم واحد كان ذلك في العام 1981 بعدها انتقلت الى شباب نادي الشرطة. اما في العام 1984 تم استدعائي لأول مرة لتمثيل المنتخب الوطني العراقي شاركت خلالها في بطولة كأس اسيا حينها كنت لاعب لنادي الرشيد و ذلك في موسم 1985-1986 بقيت امثله لخمسة مواسم متتالية بعدها مثلت نادي القوة الجوية من العام 1997 لغاية عام 1999 .
- اول فريق مثلته.. ومن اطلق عليك لقب « الغزال الاسمر» ؟
- أول فريق كان فريق نادي الشرطة، و أنا اعشق هذا اللقب حيث أول من اطلقه هو جمهور نادي الشرطة و المرحوم المشجع قدوري.
- الموسم الماضي كنت مشرف على فريق الصناعات الكهربائية لماذا غادرت الفريق ؟
- عندما عملت مع الصناعات الكهربائية هي كانت محاولة لاخراج الفريق من شبح الهبوط و ابتعادي كان بسبب اعتراضي على امور شخصية حدثت داخل النادي.
- في بداياتك لماذا اخترت الشرطة من دون غيره ؟
- نادي الشرطة كان قريباً من موقع سكني حينها كنت اعيش حياة صعبة جدًا و النادي حينها كان يوفر سيارة لإيصال اللاعبين فأخترت الطريق الأسلم ولكن اصبح الشرطة هو الحب الابدي لما عشته من ذكريات جميلة مع الفريق.
- ماذا تعني لك القيثارة الخضراء ؟
- القيثارة هي بيتي الثاني مهما ابتعدت.
- اجمل مبارياتك؟
- مباراة الشرطة و الزوراء في اجواء ممطرة انتهت بفوز الشرطة على الزوراء بهدفين مقابل لا شيء كانا بإمضائي.
- هدف تمنيت تسجيله؟
- تمنيت ان اسجل هدف مارادونا في مرمى إنجلترا.
- اهم الألقاب التي أحرزتها في مسيرتك ؟
- شاركت في بطولة كأس اسيا للشباب و ذلك في العام 1987 في قطر و في العام 1988 شاركت في بطولة كأس العرب في الأردن و الأندية العربية مع نادي الرشيد في تونس و ثلاثة مواسم خطفنا فيها كأس الدوري مع نادي الرشيد كما حصلت على لقب هداف اسيا في عام 1987 في قطر و اهم لقب هو الهداف التأريخي للدوري بـ 37 هدف لم يكسر حتى الان منذ العام 1993 .
- هل سنراك قريبا مدرب للمنتخبات الوطنية؟
- لكل حادث حديث انا دربت فرق لها باعٍ طويل منها الشرطة ٫النفط ٫ الكهرباء و السماوة.
- برأيك ما هي حظوظ منتخبنا في تصفيات كأس العالم؟
- حظوظنا ضئيلة و تكاد تكون مستحيلة.
- من هو الأفضل لقيادة المنتخب الوطني المدرب المحلي ام الاجنبي ؟
- انا مع المدرب الاجنبي شرط عدم الضغط عليه من جميع النواحي التسقيطية.
- رأيك بنادي الديوانية الموسم الماضي؟
- الديوانية ادهش الشارع الرياضي وكان خصما شرسا للفرق الكبيرة بقيادة الكابتن رزاق فرحان و الكابتن حسام فوزي برغم قلة الامكانات المادية.