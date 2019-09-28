شركة المشاريع النفطية.. دور فعّال في معرض ومؤتمر كركوك الدولي الأول للنفط والغاز والطاقة

بمشاركة 37 شركة حكومية وأجنبية وخاصة

كركوك ـ خاص:

بمشاركة فاعلة من شركة المشاريع النفطية والشركات التابعة لوزارتي النفط والكهرباء وغيرها من الشركات الأجنبية والخاصة، اختتمت يوم الخميس الماضي فعاليات مؤتمر ومعرض كركوك الدولي الأول للنفط والغاز والطاقة التي عقدت للمدة 25 ـ 26 من أيلول الجاري.

نحو 37 شركة حكومية وأجنبية وخاصة شاركت في هذه التظاهرة الاقتصادية التي رعتها محافظة كركوك وافتتح حفلها المحافظ الاستاذ راكان سعيد الجبوري ومدير عام شركة نفط الشمال المهندس فريد الجادر ممثل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط الاستاذ ثامر عباس الغضبان، علاوة على ممثلي الشركات التي أسهمت في انجاح هذا الملتقى الاقتصادي الذي عكس أهمية محافظة كركوك على المستوى الاقتصادي.

الى ذلك، قال المهندس عصام جمعة خضر مدير هيئة مشاريع الشمال احدى تشكيلات شركة المشاريع النفطية وممثلتها في تظاهرة كركوك الاقتصادية الدولية، ان «كركوك شهدت ولأول مرة معرض تخصصي تمثلت فعالياته بمشاريع النفط والغاز والطاقة، بمشاركة عديد الشركات العراقية والعربية والأجنبية لا سيما تلك التي قدمت امكانياتها التخصصية».

وثمن خضر جهود المنظمين والقائمين على إنجاح هذه التظاهرة التي عُدت بداية طريق آخر لمدينة التآخي والمحبة والسلام.

وأضاف، ان «شركة المشاريع النفطية التي تعد ذراع وزارة النفط الأيمن الى ناحية التصميم والتنفيذ وبما تمتلك من قدرات هندسية وفنية لها باع طويل في العمل النفطي كانت حاضرة بقوة في المؤتمر والمعرض من خلال سيرتها المعروفة على مستوى القطاع النفطي وأدائها المميز المشاد له بالبنان، فضلاً على ما قدمته لها الشركات المحلية والأجنبية من عروض عمل ومشاركة».

ولفرصة الحدث الأهم في كركوك، مضى مدير هيئة مشاريع الشمال الى القول، ان «شركة المشاريع النفطية ماضية بانجاز ما مخطط له وزارياً لا سيما بخصوص المشاريع التي كلفت بها شركتنا جراء ما خلفه تنظيم داعش الارهابي من دمار تام للمنشآت النفطية الحيوية خصوصاً في مصفاة بيجي وخطوط الأنابيب الناقلة للنفط الخام وغيرها من المشاريع والمنشآت النفطية».

وفي خلال اطلالة محافظ كركوك الاستاذ راكان الجبوري على جناح الشركة، تقدم بالثناء على دور المشاريع النفطية في الاسهام المباشر بالبنى التحتية على صعيد مشاريع المحافظة النفطية، معرجاً على أدوار الشركة في قيام أهم المشاريع الستراتيجية في عموم العراق.

وأكد الجبوري على ضرورة مضي شركة المشاريع النفطية بالهمة والعزم المشهودين لها بخصوص ما كلفت به من مشاريع مهمة تعود بالمنفعة على كركوك وعلى البلد عموماً، لا سيما وأنها السبّاقة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة وكل ما يتطلبه العمل الناجح.

بدوره، وفي خلال مرافقته للسيد محافظ كركوك، أشاد مدير عام شركة نفط الشمال المهندس فريد الجادر بدور شركة المشاريع النفطية في انجازها كبرى المشاريع الوطنية على يد ملاكاتها التي تواصل أعمالها، في كركوك وبقية محافظات العراق، بالكفاءة والجودة العاليتين، فضلاً عن تواصل تطور اختصاصاتها بما يضاهي الشركات الأجنبية.

وأكد الجادر على أهمية وجود شركة المشاريع النفطية في كركوك لما تمتلكه من قدرات وطنية مجربّة في أصعب الظروف.

تخلل المؤتمر والمعرض نشاطات الشركات المشاركة وآخر أعمالها واصداراتها العملية في مجال النفط والغاز والطاقة، وشهد تعريف الشركات بمنتوجاتها ودراساتها بشأن الصناعات النفطية والتخصصية وبما يتعلق بقطاع الطاقة.