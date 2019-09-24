-1-

من الاسئلة المهمة التي تراود الاذهان ، ويتطلع معظم الناس لمعرفة الجواب عنها هو هذا السؤال :

من هم خير الرجال ؟

-2-

المطلوب التعرف على صفاتهم

فاذا عُرِفَتْ أمكنَ للانسان أنْ يقارن بين ما ينطوي عليه من الصفات

ويرى هل موجودة فيه ، وعلى إثر ذلك يظهر الجواب .

وان لم تكن موجودة فيه سعى الى تحصيلها والاتصاف بها .

-3-

انّ أفضل جواب على هذا السؤال هو ما قاله الرسول الاعظم (ص)

وقد روي عنه (ص) انه قال :

” ألا أخبركم بخير رجالكم ؟

قلنا :

بلى يا رسول الله

قال :

انّ من خير رجالكم :

ألتقيّ ،

النقيّ ،

السمح الكفين ،

النقيّ الطرفين ،

البر بوالديه ،

ولا يلجئ عياله الى غيره “

أصول الكافي :ج2 / ص57

وهنا فصول ستة يختص كل فصل منها بصفة من الصفات المذكورة في الحديث الشريف .

التقيّ :

قال تعالى

( انما يتقبل الله من المتقين )

فلو جمع الصفات الباهرة والخصال النادرة ولكنه لم يكن متسما بالتقوى لما كان خير الرجال .

انّ خير الرجال هم المتقون

ويكفيك أنْ تعلم أنَّ التقوى هي جماع الفضائل والمكارم، فقد روي عنه (ص) انه قال :

( ألا وان خيركم عند الله وأكرمكم عليه اليوم أتقاكم وأطوعكم له )

سفينة البحار /ج2/178

وباختصار :

ان التقوى ليست بكثرة الصلاة والصيام ، وليست بالادعاءات العريضة انما هي بالعمل الصالح ، والبر الاجتماعي ، والاهتمام الحقيقي باغاثه ؟؟؟؟؟؟ والتنفيس عن المكروبين واعانة المستضعفين والبائسين .

لن يكون ؟؟؟؟ من يشبع وجاره جائع .

ولن يكون تقيا من ينسى المحرومين الذين يصطلون بنار الفاقة

التقيّ يخشى ان يشبع وأخوه ليشكو الجوع

لن يكون تقيا من يقتصر على أهله ويحوجهم الى غيره ..

لن يكون تقيا اذا كان ملتفاً بأبراد البخل والشح

لن يكون تقيا اذا لم يكن نقيا صافي السريرة محبا للخير

لن يكون تقيا اذا كان بذئ اللسان …

لن يكون تقيا اذا كان منفلت السلوك

لن يكون نقيا اذا لم يكن حريصاً على رضا الوالدين والبر بهما حيين أو ميتين

ولا يغرنك أدعاء بعض محترفي السياسة أنهم من الاتقياء

وقد خاضوا غمار الاختلاسات واللصوصية للمال العام وخانوا الأمانة والشعب والوطن .

حسين الصدر