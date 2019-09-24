ثلاث جوائز من Emmy لـ”تشيرنوبل”

الصباح الجديد – وكالات:

حصد مسلسل “تشيرنوبل” الأميركي ثلاث جوائز Emmy، اذ نال جوائز أفضل مسلسل، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو للمسلسل القصير. وعلى سبيل المقارنة فإن مسلسل “صراع العروش” التلفزيوني المشهور فاز بـ 32 جائزة “إيمي”. يذكر أن “تشيرنوبل”، مسلسل تلفزيوني قصير يتضمن خمس حلقات تم إخراجها من قناة ” HBO ” بالتعاون مع شبكة ” Sky ” البريطانية التلفزيونية. ويروي المسلسل قصة الحادث النووي الذي وقع عام 1986 في مدينة تشيرنوبل” السوفيتية وعملية إزالة آثار الكارثة النووية. وشارك في تصويره الممثلون جاريد هاريس وستيلان سكارسغارد وإيميلي واتسون وبول ريتر وغيرهم.وعرض المسلسل لأول مرة في السادس من ايار مايو الماضي في الولايات المتحدة وفي السابع من الشهر نفسه تم عرضه في بريطانيا، اما في العراق فقد تابعه الجمهور من خلال بعض المواقع المتخصصة بالأفلام والمسلسلات ونال اعجاب الجمهور، خاصة من عاش تلك الفترة وواكب الحدث، اذ حمل معلومات وحقائق لم تكن لتذكر كلها في وسائل الاعلام آنذاك.