دورات تدريبية وورش وحلقات نقاشية وندوات في خدمة المجتمع وتعزيز المسيرة العلمية

جامعة البصرة للنفط والغاز

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب “الصباح الجديد” في البصرة جانبا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في قسم علاقات واعلام الجامعة .

فقد نظمت كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز دورة تدريبية في مجال تعلم مهارات اللغة الانجليزية لموظفي وطلبة الكلية بغية تطوير مهاراتهم في مجال تعلم اللغة الانجليزي لما لها من اهمية في عصرنا الحالي .

وحاضر في الدورة المدرس المساعد حسين ناصر شرهان الذي اكد ان الدورة تتضمن موضوعات تعلم مهارات اللغة الانجليزية والتدريب النظري والعملي من اجل تزويد المشاركين بالمهارات المطلوبة نظراً لأهمية اللغة الانجليزية في الوقت الحالي بوصفها من اهم مستلزمات سوق العمل في الادارة المعاصرة ، كما ان هذه الدورة ستكون امتدادا لسلسلة دورات لتعليم مهارات اللغة الانجليزية بهدف تزويد منتسبينا وطلبتنا بفنون تعلم اللغة الانجليزية .

واستعرض المحاضر خلال الدورة كيفية تطوير مهارات اللغة من خلال متابعة الافلام والاخبار عبر القنوات الفضائية الاجنبية واهمية الارادة في تعلم المفردات الاساسية في الحياة والعودة للقواميس وتطوير مهارة القراءة والملاحظات الدقيقة لكل من يتكلم اللغة الانجليزية.

ورشة عمل عن الابتزاز الالكتروني

وبغية الحفاظ على المجتمع وشبابنا من الظواهر السلبية وبرعاية وحضور رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي وباشراف عميد كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور سامي هاشم الساعدي ، نظمت شعبة الارشاد النفسي والتوجيه التربوي وبالتعاون مع قسم ادارة المشاريع النفطية وشعبة الدراسات والتخطيط في الجامعة وبالتعاون مع مديرية شرطة البصرة ورشة العمل الموسومة (الابتزاز الالكتروني واثاره النفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع) ، وبحضور عدد من القيادات الامنية والمختصين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية .

وادار الورشة المدرس المساعد فاطمة هادي احمد ، فيما حاضر فيها ضابط شعبة الجرائم الالكترونية المقدم محمد عذاري لفتة والذي تحدث عن الاختراق الالكتروني واساليب الاختراق عن طريق الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي وحذر على ضرورة الانتباه الدائم لكل المعلومات ، سيما الشخصية منها وعدم ترك اي ثغرات ممكنة في الحسابات الشخصية عبر صفحات التواصل الاجتماعي .

واستعرض لفتة تجارب اجتماعية لظواهر الابتزاز الالكتروني مع تقديم الفقرات القانونية التي تحاسب المبتز، كما قدم مدير مركز الحاسبة الالكترونية المهندس وائل حسن فرحان ورقة بحثية عن كيفية تامين الافراد حساباتهم الشخصية من الاختراق ، متطرقاً للجوانب التقنية والفنية في هذا الخصوص وابرزها التاكيد على عدم فتح الروابط المشبوهة التي ترد من صفحات وهمية ، مشدداً على ضرورة ان يمتلك المواطن وبخاصة الشباب والطلبة وعياً تقنياً لتامين انفسهم من الاختراقات الالكترونية وبالتالي حصول عملية الابتزاز.

وهدفت الورشة إلى التوعية بظاهرة الابتزاز الالكتروني التي أصبحت شبحا يهدد حياة العديد من أبناء المجتمع.، كما خرجت الورشة بمجموعة من التوصيات ومنها ضرورة توعية أبناء المجتمع بصور الابتزاز واليات حماية البيانات الشخصية عبر صفحات التواصل الاجتماعي ، وعدم التعامل مع الصفحات الوهمية او غير المعرفة، وضرورة ابلاغ الجهات الامنية المعنية بموضوع الابتزاز حال التعرض لحالة ابتزاز، وشدد المختصون على اهمية عدم التعامل مع المواقع المشبوهة والتطبيقات المجهولة بوصفها احد مداخل الابتزاز الالكتروني.

وفي ختام فعاليات الورشة تم تكريم الباحثين والمساهمين بانجاح فعاليات الورشة.

وبرعاية رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز وباشراف عميد كلية هندسة النفط والغاز نظمت شعبة الارشاد التربوي والتوجيه النفسي وبالتعاون مع قسم هندسة النفط والغاز ورشة العمل الموسومة ( استراتيجيات المقابلة الخاصة في الحصول على الوظائف ).

وادار فعاليات الورشة المدرس المساعد فاطمة هادي احمد، وتضمنت الورشة اربع محاضرات تدريبية كانت اولهما للدكتور فراس عبد الرسول البدران عن مقابلة العمل ومرحلة الاعداد الصفري، والتي تحدث فيها عن نقطة انطلاق الاعداد للمقابلة الوظيفية وصولا لمرحلة المقابلة ، كما قدم الدكتور وهام اسهير لفتة الاسدي محاضرة تدريبية عن اهمية اللغة في المقابلة وضرورة تطوير الطلبة لمهارات لغتهم خلال فترة الدراسة وابراز اللغة خلال المقابلة ، والاعداد الجيد لتطوير اللغة بما يتلائم ومتطلبات الشركات وبخاصة الشركات الاجنبية ، كما قدم الدكتور محمد عبد الوهاب محاضرة في اهتمام المتقدم بالمظهر الخارجي والثقافة العامة والتسلح بالعلمية والاحاطة التامة بطبيعة الاسئلة المتكررة والسيطرة على المفردات العلمية المتعلقة بتخصص المتقدم للمقابلة ، بينما تحدث المدرس المساعد علي خضير كنيهر عن كيفية ابراز المتقدم للمقابلة لمؤهلاته العلمية والفنية، وفي ختام فعاليات الورشة تم تكريم المحاضرين والمشاركين من السيد عميد كلية هندسة النفط والغاز.