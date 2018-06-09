  • السبت , 9 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الناتو يتبنى إنشاء مدارس وأكاديميات عسكرية في العراق

شؤون عراقية
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متابعة الصباح الجديد:
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، عن استعداد “الناتو” لبناء مدارس وأكاديميات عسكرية في العراق.
وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الأطلسي مع وزراء الدفاع لليوم الثاني، إن “الناتو يدعم العراق وعلينا التحقق أن كل التحديات مسيطر عليها لعدم رجوع إرهاب داعش إليها”.
وأضاف “لذلك سندرب القوات العراقية وسنبدأ مهمة جديدة لبناء مدارس وأكاديميات عسكرية لتمكينهم من محاربة الإرهاب فيما بعد”.
وتابع ان “الاتحاد الأوروبي أيضا سيزيد وجوده في العراق لتدريب القوات العراقية”.
ويتكون حلف الناتو من 29 بلدا مستقلا في أميركا الشمالية وأوروبا، وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، مع مشاركة 15 بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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