USAID تتولى مساعدات واشنطن لمسيحيي وأيزيديي العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت حكومة الولايات المتحدة أنها ستقدم مساعداتها إلى المسيحيين والإيزيديين في العراق بشكل مباشر عبر قنواتها من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة.

وأعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، في بيان أمس السبت، أنه والرئيس دونالد ترامب يعتبران إعادة حقوق وأملاك المجتمعات المسيحية والإيزيدية في العراق التي تعرضت لتدمير شبه تام نتيجة حملة الإبادة التي شنها “داعش” ضدها، أحد أهم الأولويات في عمل إدارتهما.

وأضاف بينس أن ” ترامب أوعز إلى الحكومة بالتوقف عن استخدام البرامج البطيئة وغير الفعالة والمسرفة للأمم المتحدة، وبدلا من ذلك توزيع المساعدات عبر USAID (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) بغية تقديم مساعدة سريعة ومباشرة”، لافتا الى ان “ذلك جاء من أجل إنقاذ ما تبقى من هذين الشعبين العريقين والأبيين”.

واكد بينس انه ” لن يتسامح مع التلكؤات البيروقراطية في توصيل المساعدات الأميركية المنشودة”.

ولم يوضح مكتب بينس حجم المساعدات الأميركية المقرر توزيعها على مسيحيي وأيزيديي العراق.

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس USAID، مارك غرين، خلال الأسابيع المقبلة إلى العراق في مهمة تقييم التأخيرات المحتملة في تقديم المساعدات.

وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي أن مسلحي “داعش” تعمدوا قتل المسيحيين وغيرهم من أبناء الأقليات الدينية في سوريا والعراق بصورة ممنجهة.