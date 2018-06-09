تصدير أول شحنة من النفط الخام بالناقلات العراقية

سومو تنفي استمرار “الغرامات التأخيرية”

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط المباشرة بتحميل وتصدير اول شحنة من النفط الخام عبر شركة الناقلات العراقية بعد توقف دام قرابة 3عقود، فيما اكدت شركة تسويق النفط “سومو” ان مبالغ الغرامات التي تناولها تقرير دائرة الوقاية في هيئة النزاهة والناجمة عن تأخير تحميل ناقلات النفط الخام، تمثل مبالغ دفعت عن غرامات لحالات التأخير في التحميل لسنوات سبقت “.٢٠١٧”،

وقالت الشركة في بيان لها وردت نسخة منه الى “الصباح الجديد” ، أن “ لا صحة لاستمرار الغرامات التأخيرية وان المبالغ المشار اليها، أصلا في حقيقتها “ثمانية وتسعون مليون وخمسمائة ألف دولار”، بضمنها الغرامات المدفوعة للكميات المحملة لعقود جولات التراخيص النفطية قد دفعت في عام ٢٠١٧ لحالات التأخير في التحميل لسنوات سبقت ٢٠١٧”.

واضافت الشركة، “انها ووزارة النفط قد شخصت هذه الحالة واتخذت الاجراءات المناسبة التي أسهمت في انخفاض كبير جداً في الغرامات التأخيرية بنحو يتناسب مع المحددات الفنية المسببة للتأخير في المرافيء الجنوبية”.

وبينت الشركة أن “ورود جملة: (استمرار) فرض غرامات مالية على سومو.. في الخبر الذي تناولته بعض وسائل الاعلام لا يمت للصحة بصلة”، مبينة أنه “ايمانا منا بمبدأ الشفافية في طرح الحقيقة فالشركة حريصة على ايضاح وتقديم المعلومات الدقيقة بشأن عملها وكل ما يتعلق بالصادرات النفطية والواردات المالية”.

وعلى صعيد آخر اعلنت وزارة النفط المباشرة بتحميل وتصدير اول شحنة من النفط الخام عبر شركة الناقلات العراقية بعد توقف دام قرابة 3عقود.

وقال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية، حسين علاوي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “هذه الخطوة التي تأتي بتوجيه السيد وزير النفط جبار علي اللعيبي لاستعادة نشاط شركة الناقلات العراقية في نقل الخام والمشتقات النفطية الى كافة ارجاء العالم، وان الشركة تخطط لبناء إسطول متكامل من الناقلات العملاقة يعيد امجاد الشركة كناقل وطني “.

واضاف علاوي ان “الشركة أبرمت عددا من اتفاقات التعاون مع الشركة العربية للنقل البحري في خطوة للبناء المرحلي لهذا القطاع الذي توقف نشاطه منذ عام 1991 وتشمل النقل والتعاون المشترك واعداد وتدريب الكوادر الوطنية وبواقع 100 متدرب سنويا بهدف إدارة أسطول الناقلات للفترة المقبلة”.

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “حمولة هذه الشحنة تبلغ مليوني برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها الى الولايات المتحدة لصالح احدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط”، مؤكدا “حصول شركة الناقلات مؤخرا على شهادات الجودة (الآيزو) وهي خطوة مهمة من الوزارة بتنشيط هذه الشركة وتحويلها من شركة خاسرة الى شركة رابحة عبر تفعيل نشاط نقل المشتقات النفطية والنفط الخام” .