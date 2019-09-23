بتروناس الماليزية تنهي برنامجها الصيفي لتدريب متفوقي مدارس الغراف

دعت إلى تثبيته منهاجاً سنوياً لاستيعاب أكبر عدد من المستفيدين

الصباح الجديد ـ خاص:

انتهت شركة بتروناس الماليزية العاملة في حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار من برنامجها الذي شمل تدريب أكثر من 20 تلميذ متفوق تم إختيارهم من 15 مدرسة ابتدائية ليجري تدريسهم ضمن ورشة صيفية، ليست الأولى من نوعها، مهارات المحادثة الأساسية للغة الانجليزية علاوة على دروس في الفنون والرياضيات.

وقالت الشركة في بيان لها، ان «البرنامج استهدف شريحة المتوفقين والموهوبين من تلاميذ المرحلة الابتدائية في مدارس منطقة الغراف»، مؤكدة أنه «تركز في دروس المحادثة الأساسية للغة الانجليزية اضافة الى الفنون والرياضيات وقد تم بنجاح باهر من الناحية التنظيمية والنتائج المتحققة».

وأضافت، ان «مديريتي تربية الرفاعي والقلعة من خلال حضورهما حفلي الإفتتاح والختام أشادتا بإهتمام بتروناس في خلق جو تعليمي تفاعلي يحفز طاقات التلاميذ ومواهبهم».

وأوضحت الشركة، ان «البرنامج امتد في خلال العطلة الصيفية.. إذ انطلق في 21 تموز ولغاية 5 أيلول الجاري وبواقع 3 أيام تدريب في الإسبوع حرص من خلالها الملاك التدريسي على تطبيق المعلومات المقدمة للشريحة المستهدفة بشكل عملي الأمر الذي أثر بنحو ايجابي واضح من خلال إستعياب التلاميذ لمواد البرنامج وإستجابتهم لها».

وأكدت الشركة على ضرورة ان يثبت البرنامج كمنهاج سنوي متجدد يشمل أكبر عدد من المدارس والتلاميذ من منطلق إيمانها بأن دعم الأطفال هو واجب أساسي على الجميع الإلتزام به لتعزيز مستقبل هذه الشريحة التي من شأنها الإسهام في تحديد مستقبل البلد.

وإذ تواصل بتروناس الغراف برامجها الموجهة الى المجتمع المحلي في منطقة الحقل فانها تؤكد إلتزامها بتطوير قدرات أبناء منطقة الغراف والمناطق المتاخمة لها من خلال برامجها الانسانية المتواصلة.

وتسعى الشركة حالياً لتوسيع نطاق مبادراتها المتعلقة بالإطفال وغيرها من المبادرات على مستوى الخدمات والإعمار والتي تبادر لتقديمها الى أبناء المحافظة.

وكانـت شركـة بترونـاس قـد أخــذت على عاتقها تأهيل العديـد من المدارس وبناءها لتلبية تزايـد عـدد اطفـال مجتمـع الغراف المؤهلين للدراسـة ووضعـت برامج التعليـم الإبداعـي لتشجيـع الأطفـال والاهتمام بهم والمعلميـن على حد سواء. وقد مهدت بتروناس لذلك من خلال مد وتطوير وتأهيل الطرق لتسهيل وصـول أبنـاء الغـراف الـى المـدارس.