المالية النيابية: الحكومة ستمضي بالموازنة التشغيلية 1/12

استبعدت وصولها قريبا..

بغداد ـ الصباح الجديد:

استبعدت اللجنة المالية النيابية، امس الأحد، وصول الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ خلال الجلسات القادمة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة ستمضي بالموازنة المؤقتة ١ على ١٢ والتي تشمل الموازنة التشغيلية.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته الصباح الجديد، إن “اللجنة المالية في مجلس النواب تستبعد وصول الموازنة خلال الفترة الحالية بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد”، مبينا أن “الحكومة ماضية بصرف الموازنة التشغيلية والتي تتضمن رواتب موظفي الدولة “.

وأكد الصفار، “توقف الموازنة الاستثمارية والتي تخص المشاريع الاستراتيجية لحين إقرار موازنة ٢٠٢٠”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستمضي بالموازنة الاحتياط وهي ١ على ١٢”.

وكان المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحديثي أعلن في تصريح لـه امس السبت، عن إكمال جميع بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 منذ بداية الشهر المنصرم.