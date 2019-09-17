88 مليار دولار حاجة العراق لاعادة اعمار المناطق المحررة

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف وزير المالية فؤاد محمد حسين ان العراق بحاجة الى 88 مليار دولار لاعادة اعمار المناطق المحررة، مبينا ان هناك اكثر من مليون ونصف نازح.

وقال حسين خلال مؤتمر الطاقة العراقي الذي يعقد في بغداد، ان «العراق يقاتل قبل بضع سنوات معركة البقاء والوجود ضد عدو وحشي وعديم الرحمة، والمتمثـل بإرهابـي داعـش والذي احتـل ثلـث العـراق تقريبـا».

مبينا ان «الارهاب سبب تدمير العديد من المدن و أصبحت البنى التحتية فيها انقاض عديمة الفائدة ويقدر مجموع احتياجات إعادة الاعمار بمبلغ 88 مليار دولار».

وتابع ان «الإرهاب أدى الى نزوح ملايين من الناس للبقاء في المخيمات وحسب احصائيات متوفرة تقدر اكثر من مليون ونصف نازح ولا زال الالاف مفقودين، أضافة الى أولئك الذين فقدوا ارواحهم او خرجوا من هذه الفترة العصيبة باعاقات وعاهات».

وفي سياق اخر، أشار حسين الى انه «بدأنا بإصلاح الأنظمة البيروقراطية واتخذنا الإجراءات من اجل تحديث النظم ومن ثم الانتقال تدريجيا من اليات التشغيل الورقية البالية الى نظام الحوكمة الالكترونية»، مبينا ان «موازنة العام المقبل 2020 اعدت من خلال تبني موازنات المشاريع والاداء بدلا عن الأسلوب التقليدي القديم لأعداد الموازنات بعد اشراك ممثلين وخبراء دوليين والبرلمان العراقي ولأول مرة الحكومات المحلية واقليم كردستان».

وقدرت الأمم المتحدة في تموز 2017 تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية لمدينة الموصل وحدها بعد انتهاء عملية تحريرها من مسلحي تنظيم «داعش» بأكثر من مليار دولار.