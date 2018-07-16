غادة عبد الرازق تؤكّد بحثها عن الجديد في مسلسلاتها

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها تُحضّر حاليًا مسلسل جديد بعد نجاح مسلسلها “ضد مجهول”، مشيرة الى أن تفاصيل العمل ستعلن عنها خلال الأيام المقبلة .

وأوضحت أن نجاح أعمالها، يحملها مسؤولية كبيرة تجاه جمهورها، بخاصة أنها دائمة البحث عن الجديد في الأداء.

وأشارت الى أنها أحبت تأدية دور الأم على الشاشة، بخاصة أنها تؤدي دور الأم المعاصرة المتعلمة والعاملة، وأنها دائمًا تحب تقديم الجديد في شخصية الأم، وترى نفسها أنها تميزت في أداء هذا الدور في أعمالها التليفزيونية.

وقالت غادة عبد الرازق، إنها تقرأ أكثر من عمل، و أنها سعيدة بفيلم “كارما” وسعيدة أنها تعاملت من خلاله مع المخرج خالد يوسف، بعد نجاحات حققتها معه من قبل في أفلام “دكان شحاته”، و”كف القمر ”

وأوضحت أن فيلم “حرب كرموز” تدور أحداثه في حقبه تاريخية، وأنها سعيدة بما حققه من نجاح، موضحة أن التواجد في السينما والتليفزيون شيء مهم للفنان، مشيرة أنها تستمتع بإجازة مع ابنتها وأحفادها وأكدت انه ستعود الى الجمهور بأعمال قوية ومؤثرة.