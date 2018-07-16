لأول مرة.. مشروع عربي يدخل أسواق الصين الإلكترونية

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن موقع “نون” للتجارة الإلكترونية، عزمه التوسع إلى السوق الصينية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يجعله أول مشروع عربي يدخل الصين من هذه البوابة.

وتنوي الشركة السعودية التي يبلغ رأس مالها مليار دولار، بناء شبكة من الشركاء المستثمرين في الصين، وربطهم بالمشروع الأم في الشرق الأوسط.

وبداية، ستعمل الشركة على توفير منصة إلكترونية لبيع الأغراض المنزلية والغذائية داخل الصين.

كما تنوي الشركة في الوقت نفسه، توريد منتجات صينية عالية الجودة إلى عملائها في الشرق الأوسط، إذ وجدت ثغرة تجارية في هذه الناحية بالذات.

وفي تعليقه على الموضوع، قال المدير التنفيذي لشركة نون، فرز خالد: “نريد أن نعمل مع نخبة الموردين في الأسواق الصينية، لتأسيس قاعدة موثوقة ومتينة تسمح بجلب آخر اختراعاتهم ومنتجاتهم إلى عملائنا في الشرق الأوسط”.

وتأسست “نون” في السعودية بهدف أن تصبح أولى المنصات الرقمية للتجارة العربية، بل ومنافسة لأعتى الشركات الدولية في هذا المجال، كالعملاقة أمازون مثلا.

وفي الوقت نفسه، تحالفت “نون” في صفقة كبيرة مع الشركة الأميركية “eBay”، بهدف توفير منتجات أكثر وخيارات أوسع لعملائها المحليين والعالميين.