  • الإثنين , 16 سبتمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • ثقافة
  • مجلة «بيت»: القصيدة والسلاح

مجلة «بيت»: القصيدة والسلاح

ثقافة
0 تعليق
19 views

أعلنُ «بيت الشعر العراقي» عن صدور العدد الخامس من مجلّته الثقافيّة الفصليّة «بيت»، بعد توقّف اضطراري لأسباب ماديّة.
ويتضمن العدد الجديد 16 باباً في 280 صفحة شارك فيها العديد من الشعراء والكتّاب.
وفي باب «عتبة» نقرأ افتتاحية كتبها رئيس التحرير الشاعر حسام السراي، تطرّق فيها إلى الصعوبات التي واجهت المنظّمة ككلّ منذ أكثر من عام ونصف العام، إذ أشار إلى الاستعدادات الجارية حالياً لإقامة مؤتمر انتخابي جديد للبيت، كما مرّت الافتتاحية على ما أتمّه البيت في مشروع «مقاطع للمارّة»، وتوقفت عند معنى رحيل شاعر مثل أكرم الأمير في البصرة.
وكانت المراجعة اللغوية في العدد للشاعر ميثم الحربي، والإخراج الفني للمصمم أحمد العتّابي.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة