أنجلينا جولي تكتشف نفسها من جديد

الصباح الجديد – وكالات:

أكدت النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها تعيد اكتشاف نفسها مع تقدّم أطفالها في السن وذلك في أثناء مقابلة أجرتها مع مجلة HELLO! البريطانية.

وأشارت جولي الى أن نظرتها لنفسها تغيّرت بعدما كبر أبناؤها قائلة “شعور الأمومة كان أقوى لدي حين كان أطفالي صغاراً، لكن عندما أصبحوا مراهقين بدأت أتذكر نفسي كمراهقة، فاراهم يذهبون إلى الأندية فأتساءل لماذا لا يمكنني الذهاب معهم؟”، وتابعت: “وأنا في هذه اللحظة الممتعة أعيد اكتشاف نفسي”.

أما على الصعيد المهني فقد حوّلت أنجلينا تركيزها إلى التمثيل، لأن الإخراج حسبما اكدت يأخذ الكثير من وقتها قائلة “أركز على التمثيل الآن لأنني لا أستطيع أن أكون الى جانب عائلتي حين أعمل في الإخراج، لأنه يستغرق وقتاً كثيراً، وأتطلع إلى أن أتمكن من القيام بذلك مرة أخرى عندما تكون الأمور أفضل”.