لطلاء الجزء السفلي من السفن باللون الأحمر فوائد كبيرة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الدراسات العلمية أن اختيار الطلاء الاحمر للجزء السفلي من السفينة ليس مصادفة وإنما له أسباب علمية منها أنه لون يسهل تمييزه عن بعد، كونه متناقضا جدا مع لون البحار والمحيطات.

وهناك أسباب أخرى انه يتكون بسبب وضع طبقة نحاس أو رصاص مع أكسيد النحاس على أسفل السفينة، تكون بمنزلة عازل بين هيكلة السفينة والكائنات البحرية، وهو أساس تكون اللون الأحمر.

وقال أندرو كولينز، أحد الخبراء في صناعة السفن، إن السفن الشراعية كانت تحمي نفسها من الأعشاب البحرية والديدان، التي تأكل الأخشاب من خلال تغطية هياكلها بالعازل النحاسي ليكون بمنزلة مبيد بيولوجي.

وأضاف أن اللون الأحمر يساعد المراقبين أيضا في قياس حمولة السفينة، ولهذا السبب غالبا ما نرى أرقاما مكتوبة بنحو رأسي على جسم السفينة.

وتابع أنه مع تطور العلم أصبح بالإمكان صناعة الطبقات الحامية بأي لون، غير أنه غالبًا ما يتم طلاء الأجسام باللون الأحمر للحفاظ على التقليد البحري.