المان سيتي يحقق ثاني أطول سلاسل انتصاراته في كأس الاتحاد

«الصباح الجديد» تتابع عددا من فعاليات دائرة صحة البصرة…

البصرة – سعدي السند:

يواصل مكتب «الصباح الجديد» في البصرة بالتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام دائرة صحة البصرة متابعة أنشطة وفعاليات المؤسسات والدوائر والأقسام الصحية في عموم المحافظة وتسليط الضوء عليها .

لمسنا تهاوناً كبيرا للالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة

فقد عممت دائرة صحة البصرة البيان الصادر من وزارة الصحة والذي أكدت فيه الوزارة بأنها تراقب وبدقة الموقف الوبائي الخطير لاصابات كوفيد ١٩ ووفياته في الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة البريطانية وبعض دول المنطقة بعد تفشي السلالة الجديدة والتي تمتاز بسرعة انتشارها واصابتها لكافة الفئات العمرية وبضمنها فئة الاطفال.

وجاء في البيان أيضا أن تحسن الموقف الوبائي في العراق بشكل كبير والذي تعكسه استمرار زيادة نسب الشفاء مع انخفاض عدد الاصابات والوفيات لن يجعل بلدنا في مأمن من خطر ارتفاع نسب الاصابات مرة أخرى بسبب استمرار سفر العراقيين والاجانب من الدول ذات التفشي الوبائي الى العراق وبالعكس والذي يدعونا لأتخاذ جملة من الاجراءات الوقائية الاحترازية لحماية المواطنين لمنع دخول السلالات المتحورة الجديدة لفايروس كورونا الخطير .

واستنادا الى مسؤولياتها الرقابية والوقائية الت وزارة الصحة ايضا ان فرقنا الصحية رصدت في بغداد و والمحافظات تهاوناً كبيرا للالتزام بالاجراءات الوقائية المعروفة وهي ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين، واستئناف العادات الأجتماعية المتعارفة من قبيل المصافحة والمعانقة والتقبيل الى سابق عهدها قبل ظهور ازمة كوفيد-١٩ ، وهذه المؤشرات خطيرة جدا و تنذر بعودة ارتفاع الاصابات و تفشي الوباء مرة اخرى بعد ظهور السلالات الجديدة ، ولابد من التذكير لخطورة تلك العادات الاجتماعية والتي تساهم بشكل كبير في نقل العدوى من الاشخاص المصابين من دون أعراض الى المخالطين الاصحاء ، وهذا يحتم علينا ترك هذه العادات حاليا.

حيث تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام للحذر التام و الانتباه الشديد لأهمية الاستمرار بالالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتجنب العادات الاجتماعية ذات الاختلاط الكبير والتماس المباشر ، لمنع ارتفاع الاصابات والوفيات مرة اخرى وعندها سنضطر لاتخاذ الاجراءات الوقائية الشديدة من الحظر العام للبلاد وغلق كافة المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية.

اجراء عملية رفع سن العقل المطمور في الفك السفلي

واعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام فريق طبي متخصص في وحدة جراحة الاسنان التابعة للمركز التخصصي الاول لطب الاسنان باجراء عملية جراحية لرفع سن العقل مطمور داخل الفك لمريض يبلغ من العمر ٤٠ عاما .

وذكر اعلام صحة البصرة ان المريض كان يعاني من صعوبه في الأكل مع ألم حاد في الفك بسبب وجود سن مطمور بصورة مائلة داخل الفك السفلي، حيث تم اجراء عملية رفع السن المطمور وبنجاح تام بجهود الملاكات الطبية والتمريضية في وحدة الجراحة للمركز التخصصي الاول.

الجدير بالذكر ان العملية تجرى في العيادات بمبالغ تثقل كاهل المواطن من ذوي الدخل المحدود ، بينما في المراكز التخصصية للاسنان تنفذ بمبلغ بسيط جدا كواجب طبي ينفذ لخدمة كافة المواطنين

مناقشة آلية نقل الدم ومشتقاتة مع مسؤولي مصارف الدم الفرعية

عقد مدير مصرف الدم الرئيس الطبيب الاختصاص عماد جابر خليف اجتماعاً موسعاً ضم جميع مسؤولي مصارف الدم الفرعية للمستشفيات الحكومية والأهلية على قاعة مصرف الدم الرئيس بحضور الدكتورة يسرى طارق مديرة خدمات نقل الدم .

وذكر اعلام صحة البصرة ان خلال الاجتماع تم مناقشة آلية نقل الدم ومشتقاتة وكيفية تقديم أفضل الخدمات للمرضى كما تم مناقشة توفير الفصائل السالبة كافة والفصائل الشحيحة وذالك من أجل تقديم أفضل الخدمات ورفد ودعم مرضى ابناء محافظتنا العزيزة بجميع فصائل الدم .

مستشفى ابي الخصيب العام يباشر العمل بالارشفة الالكترونية

واعلنت دائرة صحة البصرة عن قيام وحدة الموارد البشرية في مستشفى ابي الخصيب العام بالمباشرة بالارشفة الالكترونية وادخال اغلب سجلات الوحدة في نظام الحفظ والاستدعاء الالكتروني لسهولة انسيابية العمل..

وذكر اعلام صحة البصرة نقلا عن مدير وحدة الموارد البشرية الملاحظ عقيل عواد لفتة تمت المباشرة بارشفة سجلات الوحدة الكترونياً ولهذا الانجاز اهمية بالغة في انسيابية ودقة انجاز المعاملات الداخلية والخارجية ، مشيدا بالملاكات العاملة في الوحدة وطموحهم المتواصل في مواكبة التطور العلمي في هذا المجال املا ان تحصل الوحدة على ماتحتاجة من اجهزة الاكترونية لتحقيق المزيد من النجاح في ظل ادارة المستشفى التي تولي اهتماماً منقطع النظير لوحدة الموارد البشرية.

ومن الجدير بالذكر ان هذا المشروع اعد له منذ العام الماضي لغرض سرعة انجاز معاملات المراجعين ومتعلقاتهم الرسمية في ظل جائحة فيروس كورونا وتم العمل به مطلع هذا العام .