مجلس بغداد يصوت على اقالة نائب المحافظ الفني جراء اتهامات بالفساد

بغداد ـ الصباح الجديد:

صوت مجلس محافظة بغداد، امس الاحد، على اقالة النائب الفني للمحافظ علي الهيجل عقب جلسة استجوابه بتهم فساد اداري ومالي.

وقال رئيس لجنة الاعلام رعد جبار الخميسي ان ” المجلس صوت على اقالة النائب الفني للمحافظ علي الهيجل عقب جلسة استجوابه بتهم فساد اداري ومالي”.

وكان المجلس قد صوت خلال جلسة الاستجواب بعدم القناعة باجوبة الهيجل الموجهة اليه عقب اتهامه بالفساد الاداري والمالي. وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض أعلن في تصريح سابق له ، عن تقديم النائب الفني لمحافظ بغداد علي الهيجل استقالته من منصبه، فيما أكد رفض استقالته والبدء باستجوابه.

وكان عضو المجلس فاضل الشويلي اتهم في وقت سابق، نائب المحافظ الفني بعمليات فساد مالي واختلاس اموال مع شركات بشكل غير قانوني تقدر بـ 42 مليار دينار.