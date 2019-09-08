لجنة العمل النيابية: 20 ألف قرض للمشاريع الصغيرة في موازنة 2020

بغداد – الصباح الجديد:

بينت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، السبت، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ستخصص 20 ألف قرض لدعم المشاريع الصغيرة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “وزارة العمل لديها توجه بحل أزمة البطالة عبر توسيع القروض للمشاريع الصغيرة”، لافتا إلى إن “موازنة 2020 سيخصص خلالها 20 ألف قرض لدعم العاطلين عن العمل والمشاريع الصغيرة”.

وأضاف أن “أموال القروض ستتراوح ما بين 10 ملايين إلى 15 مليون دينار عراقي وستمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة حصرا”، مبينا أن “وزارة العمل كانت مخصصة 10 ألاف قرض، إلا إن توسع البطالة دفعها لرفع عدد القروض إلى 20 ألف قرض”.

وكشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، في وقت سابق، عن وجود توجه حكومي بإعادة تأهيل المصانع العراقية ومنع دخول البضائع الاستهلاكية للبلاد، فيما بين أن إعادة تفعيل الصناعات المحلية سيقضي على أزمة البطالة.