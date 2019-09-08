الحكمة يجري مفاوضات لتوسيع جبهة المعارضة وتشكيل حكومة ظل من 22 وزيرا

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن فادي الشمري القيادي في تيار ” الحكمة ” الذي يتزعمه عمار الحكيم ان التيار يقوم حالياً باجراء مفاوضات مع قوى سياسية ومجتمعية بهدف اقناعها بالانضمام الى جبهة المعارضة .

واكد الشمري في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان هذه الجبهة ستعلن برنامجها خلال اسابيع على ان يعلن عن اسماء المشاركين في حكومة الظل خلال شهرين، بالتزامن مع الكشف عن القوى والجهات والشخصيات التي تتألف منها الجبهة .

واوضح ان عدد وزراء الظلّ سيكون 22 سيتم اختيارهم تباعاً من المستقلين والمتخصصين وفقاً لمعايير معينة ، لافتاً في الوقت ذاته الى ان مسألة اختيار رئيس لـ”حكومة الظل” لم تبحث بعد.