المرشدي: البرلمان قدم أسماء وملفات المفسدين لعبد المهدي والحكومة ولم يتخذ إجراءات بشأنها

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن تيار الحكمة، اسعد المرشدي، الاربعاء، الكثير من ملفات واسماء الشخصيات الفاسدة قدمها البرلمان الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لكن الى يومنا هذا لم نشهد اي اجراءات تنفيذية من قبل الحكومة.

وقال المرشدي في تصريح تابعته الصباح الجديد، ان “الحكومة وعلى رأسها عادل عبد المهدي تعهد بالقبض على المفسدين وزجهم في السجون ومحاسبتهم، وتم على اثر ذلك تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لكن الى يومنا هذا لاتوجد اجراءات ملموسة”.

واضاف ان “الملفات التي قدمها البرلمان التي تتضمن اسماء الفاسدين والادلة على ذلك، لم يناقشها رئيس الوزراء، وخاصة الاسماء الموجودة داخل العراق حيث لم يتم اتخاذ اي اجراء بحقهم، وهذه اول خطوة فشلت بها الحكومة عند تسنمها السلطة”.

واوضح ان “برنامج الحكومة وضع ضمن اولوياته مكافحة الفساد، الا ان الكتل الموالية للحكومة تهاونت مع الفاسدين”، لافتاً الى ان “البرلمان لايستطيع القيام بكل الاعمال، حيث يجب على الحكومة القيام بدورها في مكافحة الفساد، وما البرلمان الا مشرع للقانون”.

واكد ان “الكثير من الادلة موجودة وتم تقديمها الى رئيس الوزراء ولكن الى يومنا هذا لم تتخذ اي اجراءات بحق المفسدين، حيث هناك تهاون معهم ما يجعل الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الملفات”.