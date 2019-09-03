ريزان الشيخ دلير: حكومة الإقليم ستسلم إيرادات النفط والمنافذ الى بغداد

السليمانية ـ الصباح الجديد:

كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير امس الثلاثاء عن اتفاق داخل حكومة إقليم كردستان، لتسليم عائدات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية في بغداد.

وقالت دلير في تصريح مقتضب تابعته الصباح الجديد، ان “العلاقة الآن بين حكومتي بغداد وأربيل إيجابية، ويمكنها أن تثمر عن نتائج مهمة، فحكومة الإقليم تريد أن تكون قريبة من الحكومة الاتحادية، لأنها ترى أن قوتها من قوة العراق الموحد”.

وأضافت أن “الأحزاب الكردية الرئيسة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اتفقت على تقوية العلاقة مع بغداد وإنهاء كل التشنجات وتسليم واردات النفط والجمارك لها”.