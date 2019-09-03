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ريزان الشيخ دلير: حكومة الإقليم ستسلم إيرادات النفط والمنافذ الى بغداد

شؤون عراقية
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السليمانية ـ الصباح الجديد:
كشفت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان الشيخ دلير امس الثلاثاء عن اتفاق داخل حكومة إقليم كردستان، لتسليم عائدات النفط وإيرادات المنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت دلير في تصريح مقتضب تابعته الصباح الجديد، ان “العلاقة الآن بين حكومتي بغداد وأربيل إيجابية، ويمكنها أن تثمر عن نتائج مهمة، فحكومة الإقليم تريد أن تكون قريبة من الحكومة الاتحادية، لأنها ترى أن قوتها من قوة العراق الموحد”.
وأضافت أن “الأحزاب الكردية الرئيسة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير اتفقت على تقوية العلاقة مع بغداد وإنهاء كل التشنجات وتسليم واردات النفط والجمارك لها”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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