جهات سياسية تمتلك مصانع خارج البلاد تمنع عودة الحياة الى الصناعات المحلية

عضو في الاقتصاد النيابية:

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وجود جهات سياسية تمنع اعادة احياء الصناعات المحلية لأنها تضرب مصالحها التجارية.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس الثلاثاء، ان “جهات سياسية تقف بالضد من توجه الحكومة الرامي الى اعادة احياء الصناعات المحلية ، كونها تؤثر على مصالحها الاقتصادية والتجارية” ، مبينة ان “اغلب الكتل السياسية تمتلك مصانع خارج العراق واعادة الصناعات المحلية لا تصب في مصالحها التجاريـة”.

واضافت ان “بعض الدول تدعم تلك الجهات في عدم اعادة الصناعات المحلية وبقاء العراق سوقا مفتوحا لبضائعها الاستهلاكية”، مشيرة الى ان “مصانع الكتل السياسية خارج البلاد وراء توسع الفقر في العراق وانتشار البطالة ، كون الصناعات المحلية منذ 2003 معطلة وغير قادرة على استيعاب الموظفين “.