دعوى قضائية ضد جينيفر لوبيز وخطيبها السابق

الصباح الجديد – وكالات:

وقعت المغنية الأميركية جينيفر لوبيز وخطيبها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريغيز في ورطة كبيرة، بعد أن تقدم رجل يدعى ليانيغ بيريرا بشكوى ضدّهما يدعي من خلالها بأنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي في لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبحسب الصحيفة، فقد وقع الحادث المزعوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في أحد الأزقة، خلف مطعم يقع قبالة شارع ميلروز في غرب هوليوود.

وأكد بيريرا أنه أصيب بجروح خطيرة، وأن النجمة وخطيبها وحتى السائق لم يخرجوا للتأكد من سلامته، وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا قبل المضي قدمًا ببطء للخروج من الزقاق.

وأشار إلى أن أحد من الثنائي لم يكن خلف مقود القيادة، لكنهما فشلا في توجيه التعليمات لفريق الأمن التابع لهما لتوخي الحذر عند خروجهما من المطعم الذي كانا فيه، ويطالب اليوم ومن خلال رفع الدعوى الحصول على المال لتغطية النفقات الطبية، إضافة إلى تعويض عن الأضرار.