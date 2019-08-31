الصالحي: لا تعاون للسلطات الحكومية والأمنية معنا في قضية المغيبين

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مئات الآلاف من المفقودين في العراق بسبب الحرب

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي إن لجنة حقوق الإنسان النيابية تتابع باهتمام بالغ قضية المغيبين والمختفين والمعتقلين قسرا ولا تتمكن عائلاتهم من الوصول إليهم، وكانت أوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان في العراق واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في العالم

وأضاف رئيس اللجنة: ان “هناك اهتماما واسعا باجرا ء القراءة الأولى للقانون ليتسنى لنا جميعا متابعة هذا الملف الإنساني” مؤكدا بقوله “نتحمل كلجنة حقوق الانسان جزءا كبيرا في هذه المسألة في حالة عدم الكشف عن هؤلاء المختفين”.

وأشار إلى أنه ” لا يوجد أي تعاون للسلطات الحكومية والأمنية مع لجنة حقوق الانسان بهذا الخصوص، وسيتم استضافة المعنيين في هذا الامر عقب البدء بالفصل التشريعي لمجلس النواب العراقي”.

وكانت قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن العراق لديه واحدة من أكبر الأزمات المتعلقة بالأشخاص المفقودين في العالم، وذلك بسبب النزاعات وأعمال العنف المستمرة منذ عقود، مشيرة إلى أن “كل أسرة عراقية تتأثر بتلك الأزمة أو تعرف أحد المفقودين”.



وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن عائلات مئات الآلاف من المفقودين العراقيين تحتفل باليوم الدولي للمفقودين.

وأضافت كاترينا ريتز، رئيسة وفد العراق للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن «العائلات لم تفقد الأمل أبدًا في البحث عن معلومات عن ذويهم المفقودين»، قائلة «نرى مباشرة العواقب العاطفية المفجعة لوالد أو طفل مفقود».

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في بيان مشترك مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، لتسليط الضوء على يوم المختفين، إن «العراقيين عانوا لفترة طويلة من النزاعات المسلحة المتتالية»، وأن الحكومة «لن تدخر جهداً لمواصلة النظر في مصير ومكان وجود هؤلاء الأشخاص المفقودين وتقديم الأمل والدعم لأسرهم»