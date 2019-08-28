القانونية النيابية: الحكومة ستمدد مهلة حسم الدرجات الخاصة لضيق الوقت

بغداد – الصباح الجديد :

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عدم إمكانية الحكومة حسم ملف الدرجات الخاصة في شهر تشرين الأول المقبل ، مبينة ان الحكومة ستلجأ الى تسوية سياسية في تمديد الفترة المحددة.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس، ان “الحكومة وخلال سنة كاملة لم تفلح في حسم اي وجبة من الدرجات الخاصة وما قدمته لا يرتقي الى مستوى المسؤولية”.

واضاف العقابي ان “امام الحكومة شهر واحد من انقضاء فترة التمديد الخاصة بحسم الدرجات الخاصة والتي تتجاوز الـ400 درجة وهذا غير ممكن اطلاقا”.

وأوضح العقابي ان “الصراع السياسي على المناصب وضعف الحكومة في التصرف بمفردها تقديم الاسماء وحسمها داخل البرلمان سيجرها في نهاية المطاف الى الغاء المهلة وتمديدها باتفاقية سياسية جديدة”.