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اعفاء قائد الشرطة الاتحادية من منصبه وتكليف البطاط بتسيير مهام المنصب

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري امس الاربعاء، باعفاء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه وتكليف اللواء الركن جعفر البطاط لتسيير المنصب بدلا منه. وذكر مصدر امني ان وزير الداخلية ياسين الياسري اصدر امراً بأعفاء قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت ، مشيرا الى ان الياسري كلف اللواء الركن جعفر البطاط لتسيير أمور منصب قائد الشرطة الاتحادية بدلا من الفريق رائد شاكر جودت.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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