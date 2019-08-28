بغداد وأنقرة تبحثان مد أنبوب نفط جديد مواز لكركوك – جهان عبر الأراضي التركية

بغداد – الصباح الجديد:

كشف وزير النفط ثامر الغضبان في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز امس، عن مشروع ستراتيجي ينوي البلدان تنفيذه في مجال الطاقة.

وأعلن الغضبان عزم العراق وتركيا مد خط جديد لضخ النفط الخام من الحقول العراقية في محافظة كركوك إلى الحدود التركية.

وكان وزير النفط الغضبان تحدث في أيار الماضي، عن خطة لمد أنبوب جديد لضخ النفط من حقول محافظة كركوك إلى تركيا، وذلك بالموازاة مع أنبوب “كركوك – جيهان” الموجود.

ويأتي ذلك في إطار مساعي أنقرة لزيادة مشترياتها من النفط العراقي، بعد القرار الأميركي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لمجموعة دول منها تركيا لشراء النفط الإيراني.

يشار إلى أن وزير الطاقة التركي وصل، أمس الأربعاء، إلى بغداد لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وقبل لقائه بوزير النفط إلتقى الوزير التركي برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.