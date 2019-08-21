مهدي كامل يوضح أسباب انتقاله إلى الزوراء

بغداد ـ الصباح الجديد:

انضم اللاعب الدولي العراقي، مهدي كاملش، أول أمس، إلى الزوراء قادما من الشرطة.وعن ذلك قال كامل، في تصريحات صحفية: «أتمنى أن أُوفق مع الزوراء في تحقيق الألقاب، هو فريق كبير ونادي بطولات، وأتشرف بتمثيله في الموسم المقبل».

وتابع: «قررت فسخ تعاقدي مع الشرطة، لعدم التزام الإدارة ببنود العقد، الذي اتفقنا عليه أثناء تواجدي في كربلاء مع المنتخـب الوطنـي».

وأضاف: «وقعت على نسخة العقد، بشرط حذف بعض البنود منها، لكني تفاجأت باتصال مدير الفريق حسين عبد الواحد، الذي أبلغني بأن الإدارة ترفض حذف هذه البنود، فأبلغتـه بأنـي سأغـادر».

وأردف كامل: «عشت أياما جميلة مع الشرطة، وحققت معه اللقب في الموسم الماضي، وأتمنى للنادي التوفيـق ولجماهيـره التي طالما ساندتنـي، وأتطلـع لتجربـة جديـدة ومميـزة مـع الـزوراء».

يشار إلى أن مهدي كامل، ارتـدى قميـص الشرطـة منذ أكثـر مـن خمسـة مواسـم.