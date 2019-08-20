  • الخميس , 22 أغسطس 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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قصائد الغياب

شؤون عراقية
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كريم النجار

هل سكت الكلام
وانت تمسك بالهواء
الهواء الذي طيَّرَ انفاسك المكلومة
تلك التي نسيت فيها روحك
المحلقة بالاعالي
دون رحمة ورجاء
لكنك كنت تعاند الزمن
وانت تتجول بين فيافيها
وهي تاخذك بعيدا
بعيدا
دون قرار
….
الابواب المغلقة وانت تمر امامها ولا تلتفت
الابواب التي نطرقها ولا تفتح
الابواب العصية على الذكرى
الابواب الخافية الاسرار والحكايا والانين المكبوت خلفها
التي لا تفتح بمفتاح
ولا لطارق
الابواب
السراب
هل ستنبت لها اجنحة
وتطير
….
اغلقي النافذة
اليوم اجهدتي نعتهم بالخذلان
لا الاب قلب عطوف
ولا الام كانت رؤومة بك
من يتبقى
حبيبك كان كل يوم يحرس غطاء فراشك
ورغم ذلك كنت جاحدة جدا
وتقولين كن جاري حتى اخترق الجدار
واصل اليك
وكنت جارك
وكنت الحارس الامين
لنزوتك الغريبة
….
طرق المطر شباك غرفتي عند الفجر
وقال
تعال تعرى واغتسل مع الاشجار
مياهي عذبة
وانيسة
وانت وحيد
….
نظرت الى التمثال اليوم
تمثالكِ
وكنتِ انيقة جدا على المنصة
وجميلة ولعوب
لكنني وجدت تحته ثقبا
ثقب اسود
جرني الى دهليز عميق
ولم استطيع الخروج منه
….
كم غيمة توارت في الغياب
حتى اني فقدت اسناني
ولم اعد امضغ الكلام
…..
انا ابن الشمس
كيف تحجبني عنكِ
كل هذه الغيوم

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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