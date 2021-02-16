العراق يشارك اليوم في الاجتماع الطارئ لاتحاد الكرة الآسيوي

التطبيعية تعلن استمرار منافسات الدوري الممتاز في ايام الحظر

بغداد ـ الصباح الجديد:

من المؤمل ان يشارك العراق اليوم الثلاثاء 16 شباط الجاري في الاجتماع الطارئ الذي ستعقده لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيخصص لحسم مصير الجولات المقبلة في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال كأسي العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023، وسيعقد الاجتماع عبر المنصة الإلكترونية، ويمثل العراق فيه المدير الإداري للمنتخب الوطني باسل كوركيس، وعضو اتحاد الكرة، أحمد كوجر.

من جهة اخرى، اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، أنها لمتت سلم أي قرار رسمي بإيقاف الدوري الممتاز.وقال رئيس الهيئة اياد بينان في حديث لبرنامج تلفزيوني إن «كل ما ينشر عن ايقاف الدوري هو مجرد كلام وتحليلات ولا يوجد هكذا قرار، فليس من مصلحة الكرة العراقية والمنتخب الوطني ايقاف الدوري».

واضاف «لم تسجل اي اصابات بصفوف لاعبي ومدربي الدوري بشكل مؤثر وتكاد تكون معدومة بين اللاعبين»، مشيراً إلى أن «كل الدول التي تنافسنا بالمجموعة مستمرة بدوريها برغم تسجيل بلدانها اصابات عالية بالفيروس».وبين ان «التطبيعية تشد على يد الوزارة واللجنة العليا للصحة والسلامة وتساند خطواتها ولكن هناك قرارات يجب ان تكون مدروسة وبالتعاون بين الطرفين».

واكمل أن «الجيش البريطاني سينزل بشوارع المدن لتثبيت الحظر ورغم ذلك لم يتوقف دوريها ولم يصلنا اي شيء رسمي من اي جهة وفي حال وصلنا اي توجيه بخصوص ايقاف الدوري سنقاتل حتى نحصل على استثناء».

وفي سياق متصل، قال عضو الهيئة التطبيعية أسعد لازم إن «الهيئة التطبيعية تعمل على إيجاد البدائل والحلول من اجل استمرار منافسات الدوري الممتاز مع الالتزام بالشروط الوقائية والاستمرار بالتعاون مع خلية الأزمة».وأضاف، أن «الدوري الممتاز يحظى باشادة من قبل الاتحاد الاسيوي ويعد من افضل سبعة دوريات في اسيا وجميع الاندية سائرة بصورة طبيعية».وتابع، أن «التطبيعية أعطت في الوقت السابق ، عندما كان الحظر جزئياً ، للفرق التي تتمرن فرصة سواء التي في بغداد أو المحافظات»، لافتا الى أن اجتماعا مرتقبا مع لجنة المسابقات لايجاد حلول للمباريات التي تصادف أيام الحظر الشامل».

من جانبها، عقدت لجنة كرة الصالات والشاطئية المؤتمر الفني الخاص بانطلاق مباريات المرحلة الثانية من الدوري الممتاز لكرة الصالات، بحضور رئيس اللجنة، صبحي رحيم، وأعضائها وممثلي الأندية.

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض النواحي الفنية المتعلقة بمباريات المرحلة الأولى، وتناول السلبيات والايجابيات، عبر شرح تفصيلي من قبل رئيس اللجنة.وتم التطرق في المؤتمر الى أهمية مواصلة النجاحات التي تحققها كرة الصالات، مع التشديد على الأندية بضرورة احترام القوانين واللوائح الخاصة باللعبة، والذي لاقى تجاوبا ملحوظا من قبل ممثلي الأندية مع ما طرح عليهم من مقترحات تسهم في نجاح الدوري والوصول به إلى بر الأمان .يشار الى ان هذا الموسم كان مختلفا من ناحية التنظيم وآلية سير المباريات من دون توقف.

وفي سياق اخر، تدعو لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية السادة مشرفي مباريات الدوري الممتاز من جميع المحافظات لحضور الاجتماع الذي تعقده اللجنة يوم الأربعاء الموافق (17) شباط الحالي في الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر الاتحاد، لتقييم مباريات المرحلة الأولى من الدوري والاستعداد للمرحلة الثانية منه.. ويكون الحضور إلزامياً للجميع.