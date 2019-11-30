فريق النجدة يتطلع إلى الأضواء

بغداد ـ الصباح الجديد:

يتطلع فريق نادي النجدة لكرة القدم، إلى بلوغ دوري الأضواء للموسم الجديد، اذ سيلعب الفريق في الدوري التاهيلي الأخير المؤدي إلى مصاف أندية الممتاز للموسم المقبل 2020/2021.

الفريق يقوده المدرب، حيدر جمعة، يساعده صادق جبر، وعماد بختر مدربا للياقة البدنية وعقيل سلمان مدربا لحراس المرمى، ومشرف الفريق عامر باكيت.

يقول المدرب حيدر جمعة: في المدة المقبلة سيبدأ اعداد الفريق باشراف مباشر من إدارة النادي التي تقف مساندة لفريقنا الكروي الذي كان قريبا من خطف أحدى بطاقات اللعب في دوري الاضواء للموسم الحالي.

سيتم البدء بمراحل الاعداد الأولي ثم الارتفاع تدريجيا، لنصل إلى اجراء المباريات التجريبية والدخول في معسكرات تدريبية بما يتناسب مع حجم المهمة المقبلة، فطموحنا كبير في تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات التي سيلعب فيها فريقنا امام أندية تملك مؤهلات فنية عالية في الدور التأهيلي الحاسم المؤدي إلى دوري الكبار.

واضاف: نجحنا في الاحتفاظ بلاعبينا الذين دافعوا عن ألوانه في الموسم السابق، لذلك سندخل بقوة في مباريات الدور التأهيلي الأخير من أجل تسجيل الافضل وصولاً إلى دوري الأضواء بكرة القدم.