  • السبت , 30 نوفمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد أولاً في بطولة المواهب الرياضية بالقوى

رياضة
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إعلام شعبة كركوك:
برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض، احتتمت بطولة المواهب الرياضية بألعاب القوى في محافظة كركوك، بإشراف دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات / قسم الموهبة الرياضية بحضور مستشار الوزارة، ممثل الوزير د. علي سلمان، معاون المدير العام للدائرة للشؤون الإدارية د. ميثم حسين ومدير قسم الموهبة الرياضية فالح عودة.
بمشاركة فرق مراكز الموهبة في محافظات ، بغداد والبصرة ونينوى وذي قار وكركوك و قد أظهرت النتائج الفرقية فوز بغداد بـ (١١١) نقطة ، تليها كركوك بـ (١١٠) نقطة، فيما حلت نينوى بالمركز الثالث محققة (١٠٤) مئة واربع نقاط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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