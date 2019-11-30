أسود الرافدين أول الواصلين لنصف نهائي خليجي 24

علاء عبد الزهرة ينال جائزة الأفضل أمام الإمارات

الدوحة / وفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية:

ارتقى منتخبنا الوطني بكرة القدم الى صدارة المجموعة الاولى جامعا ستة نقاط وبلغ نصف النهائي قبل الدور الاخير وحل العنابي القطري في المرتبة الثانية بفارق الاهداف عن نظيره الإماراتي وجاء الفريق اليمني في اخر الترتيب بجعبة فارغة من النقاط والاهداف ويتطلع اسود الرافدين الى اتمام مهمته على اكمل وجه والتغلب على منافسه الاخير في لقاء يوم غد الاثنين.

صراع البطاقة الثانية في المجموعة الاولى سيكون على اشده في مباراة غد بين منتخبي قطر الذي مزق الشباك اليمنية ست مرات والابيض الإماراتي وسيلعب العنابي بفرصتين تضمن له الانتقال للدور نصف النهائي وهي الفوز والتعادل لحصيلته التهديفية التي بلغت سبعة اهداف ودخلت مرماه كرتين عراقيتين ويتطلب من الإماراتيين جهدا كبيرا لانتزاع البطاقة بالفوز فقط.

تدريبات منتخبنا تسير على وفق ما رسمه الملاك الفني بقيادة كاتانيتش ويسعى الى تجريب لاعبين اخرين امام اليمن لاراحة التشكيلة الاساسية والاعتماد على الشباب في تحقيق نتيجة جيدة وكسب عناصر تنفعه في الادوار المقبلة وركز في تدريباته على كيفية تصحيح الاخطاء الفنية والمناورة في الميدان والاستفادة من تجربتي المباراتين السابقتين ولاسيما في الشوط الثاني من تراجع الاداء والجهد البدني.

وستكون المباراة المقبلة مع اليمن رقم 19 في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين كانت الغلبة فيها لكرتنا في 16 مباراة وفازت اليمن مرة واحدة وتعادل الفريقان مرة واحدة وسجل لاعبونا 49 هدفا ودخلت مرمانا 10 كرات.

ولم يخف مساعد المدرب رحيم حميد سعادته بالفوز الثاني الذي تحقق للمنتخب العراقي في مباراته الثانية في خليجي 24 بعد عرض مميز واسلوب خاص طبقه اللاعبون اثناء المباراة ..واشار حميد الى ان هناك تعاونا بين الجهاز التدريبي وان المدرب الاول كاتانيش يستمع للمساعدين ويناقشهم حول اسلوب اللعب والتبديل لكن يبقى الراي الاول والاخير له وان ما قيل حول دكتاتورية المدرب لا اساس له لانه سهل التعامل ومتعاون مع الجميع.

واجرى مدافع منتخبنا الوطني سعد ناطق يوم امس عملية جراحية بمستشفى حمد بعد تعرضه لاصابة بليغة في انفه اثر الالتحام القوي مع لاعب الامارات احمد خليل في الدقائق الاخيرة من مباراة منتخبنا مع الامارات مما ادى لاستبداله باللاعب ميثم جبار ..ومن المؤمل ان يغيب ناطق عن مباريات المنتخب في البطولة بعد ان شخص الطبيب المعالج وجود ثلاثة كسور في انفه ويحتاج للراحة فترة غير قصيرة.

وباتت ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء في مباراتنا مع الإمارات هي الاولى في بطولات الخليج التي تحتسب اثر الرجوع الى ( تقنية الفار ) الذي يستخدم لاول مرة في خليجي 24 حيث اضطر الحكم البلجيكي للعودة الى الجهاز واستخدام هذه التقنية للتأكد من صحة الخشونة التي مارسها اللاعب الإماراتي خليفة الحمداوي ضد احد لاعبينا ليحتسب ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 81 لكن علي عدنان اضاع الركلة بتسديد الكرة بيد الحارس الاماراتي.

وتواجد لاعب منتخبنا الوطني المصاب حسين علي في مباراة الإمارات على المدرجات، وساند زملاؤه اللاعبون وحثهم لتحقيق الانتصار الثمين.. وقال حسين : ان تواجدي في المباريات بخليجي 24 لتقديم الدعم المعنوي للاعبين ، واشعر بالسعادة الغامرة للفوز على منتخبي قطر والامارات التي اسهمت بتصدر منتخبنا لمجموعته.

واضاف: ينتابني شعور بالحزن لعدم اشتراكي مع الاسود في خليجي 24 لاسيما اني احتفظ بذكريات رائعة عن خليجي 23 التي قدمت فيها مستويات فنية مميزة جعلتني من افضل اللاعبين فيها، وبرغم غيابي فان البركة بنجوم اسود الرافدين لمواصلة مشوار النجاح حتى المباراة النهائية.