وزير الشباب والرياضة يؤكد دعمه لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية

حردان يحصل على جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية

المكتب الإعلامي للأتحاد:

زار وفد من الهيئة الأدارية لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض العبيدي، في مكتبة بمقر وزارة الشباب والرياضة .وبارك العبيدي للوفد الزائر تأسيس النادي باعتباره صفحة جديدة ومهمة في رياضة المحركات، واعداً بدعمة الكبير للنادي في تنظيم البطولات الداخلية والخارجية، كما شجع مساعي النادي لتنظيم بطولة دولية في العراق خلال شهر أذار المقبل.وقدم وزير الشباب والرياضة التهاني لدخول احد أفرد النادي وهو الدراج عماد حردان موسوعة غينيس للأرقام القياسية خلال الفترة القليلة الماضية.

وبعد جهود كبيرة من قبل محبي رياضة المحركات دامت طويلاً ،تأسس نادي العراق للسيارات والدراجات النارية ،بعد حصول المؤسسين على موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة..

وقال رئيس الهيئة الأدارية رائد البياتي ،أن النادي يعد هو أول نادياً من نوعة في بلدنا الحبيب العراق يعنى برياضة المحركات، والذي يجمع بين السيارات والدراجات النارية معاً ،وهذا ما معمول به على الصعيد العالمي.

وشدد البياتي أن النادي سيكون مفتوحاً أمام جميع المواهب الرياضية للعبة في العاصمة بغداد والمحافظات للأنضمام اليه ،مع تنظيم بطولات محلية كبيرة ،يتم من خلالها أختيار المتميزين منهم لتمثيل المنتخب الوطني في المشاركات وبطولات الخارجية على المستوى القاري والعربي والعالمي خلال الفترة المقبلة.

هذا وحصل دراج المنتخب الوطني العراقي للدراجات النارية ،عماد حردان، على جائزة موسوعة غنيس للأرقام القياسية بعد سيره وقوفاً على الدراجة النارية لمسافة ٣٥٠ كم وقوفاً، اي من محافظة البصرة الي السماوة.

وقال حردان أن التتويج كان بدعوة من الموسوعة العالمية بالحضور الى مدينة دبي الأماراتية وبتواجد رئيس وأعضاء الأتحاد العراقي للعبة ،وبعد الأطلاع على الفيدوات بشكل دقيق تم تتويجي بالدخول الى الموسوعة العالمية، وهذا أنجاز كبير يحسب لي ولرياضة المحركات في بلدي العزيز العراق.

وفي سياق متصل، كرم الأمين العام لحزب الأتفاق الوطني د. مأمول عبد الرحمن ،الدراج العراقي ومحطم الرقم القياسي في السير بدراجة وقوفاً لمسافة ٣٥٠ كم من محافظة البصرة الي السماوة والداخل الى موسوعة غنس للأرقام القياسية عماد حردان.

وقال د. مأمول عبد الرحمن أنه داعم وبشكل كبير لحردان لرفعه أسم العراق عالياً ودخوله الموسوعة العالمية، وأعتبارة ثروة وطنية يجب أن تدعم وتستثمر في حصد الكثير من اللقاب العاليمة للعراق.

وشدد عبد الرحمن على تواصلة بدعم الرياضة والرياضين، من خلال مجموعة من المبادرات المهمة لاسيما لرياضة المحركات ،حيث ستكون هناك مباردة كبيرة خلال الأيام المقبلة ،تتمحور حول توزيع عدد من التجهيزات الرياضة الخاصة بالدراجين في العاصمة بغداد والتي تعد الأولى من نوعها في العراق.

إلى ذلك، وفي مبادرة إيجابية، قام اعضاء نادي الديوانية للدراجات النارية التابع الاتحاد العراقي المركزي للدراجات النارية بتنظيف ساحة الاعتصام في محافظة الديوانية، اذ حازت المبادرة على الثناء والتقدير.