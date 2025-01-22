مع قرب انطلاق دورة لتعلم فن الرسم.. قاسم محسن: أطفال العراق نواة المستقبل المشرق

بغداد – الصباح الجديد:

أكد المدير العام لدائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الفنان الدكتور قاسم محسن، أن أطفال العراق هم نواة المستقبل المشرق للبلد، وقال الدكتور محسن، إن “دائرة الفنون العامة مستمرة بإقامة دورات لتعلم فن الرسم في قسم المرسم الحر أحد اقسام دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار”.

وأضاف أن “أطفال العراق هم نواة المستقبل المشرق”، مشيرا الى أن “تعلم فن الرسم من شأنه أن يسهم بتنمية المهارات لدى الأطفال”.

وتقيم دائرة الفنون العامة دورة تخص الأطفال اعتبارا من السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي ولغاية الثلاثين من الشهر ذاته، في قسم المرسم الحر من الساعة 10 صباحا الى الساعة 12 ظهرا.

يشار الى أن دائرة الفنون العامة تقيم بين فترة وأخرى دورات لتعلم فن الرسم للأطفال والكبار، من أجل تنمية القدرات والمهارات العلمية والفنية لدى المشاركين بمختلف الفئات العمرية.

من جهة أخرى دعت دائرة الفنون العامة الفنانين الراغبين المشاركة في ” الملصق الجماهيري” الخاص باختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية 2025، لتقديم نتاجاتهم لقسم المعارض في الدائرة بديوان وزارة الثقافة – الطابق الارضي في موعد اقصاه يوم الخامس من شباط المقبل مع المتطلبات الواجب توفرها بالأعمال المشاركة.