فعاليات ثقافية وفنية في الدار العراقية للأزياء ابتهاجاً ببغداد عاصمة السياحة العربية

بغداد – الصباح الجديد:

تماشياً مع برنامج وزارة الثقافة والسياحة والآثار ، وابتهاجاً بتتويج بغداد الحبيبة عاصمة للسياحة العربية 2025 شهدت الدار العراقية للأزياء وبإشراف وكيل الوزارة للشؤون الثقافية ومديرها العام الأستاذ الدكتور فاضل محمد حسين، وبالتعاون مع منظمة زيو سودرا تنوعاً في فعالياتها الثقافية والفنية.

اشتملت الفعاليات افتتاح معرض تشكيلي على قاعة الواسطي، بواقع 25 لوحة جسدت معالم وجمال الطبيعة والتراث في شمال وجنوب العراق، فيما أقيمت على قاعة الجواهري جلسة حوارية آثارية حول معالم بغداد الحضارية وجذورها التاريخية قدّمها الآثاري عامرعبد الرزاق الزبيدي، تلاها معزوفات موسيقية تراثية.

السيد الوكيل أكد في كلمته على أهمية تضافر الجهود الرسمية لإظهار بغداد الحبيبة بأبهى صورها، مشيراً إلى أن الثقافة والفنون تشكلان السبيل إلى تعزيز عمقها الحضاري والتاريخي.

شمل الحضور نخبة من المثقفين والأكاديميين منهم الدكتور عائد الهلالي من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجمع العلمي العراقي الدكتور محمد حسين آل ياسين، ومستشار شؤون المحافظات في مستشارية الأمن القومي الدكتور عصام العبيدي، ومساعد رئيس الجامعة التكنولوجية الدكتور فرهاد محمد ورئيس مجلس شؤون الديوان في الجامعة التكنولوجية الدكتور زيد الانباري، ومسؤول علاقات تيار الحكمة الأستاذ علي الساعدي.