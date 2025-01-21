نقابة الصحفيين العراقيين تعلن عن إطلاق رابطة صناعة المحتوى الهادف

الصباح الجديد

اعلنت نقابة الصحفيين العر اقين عن إطلاق رابطة صناعة المحتوى الهادف التي تهدف الى تعزيز دور الصحفيين ودعم الاعلام الوطني وصناع المحتوى لبناء مجتمع متماسك ومسؤول ، وجاء اطلاق الرابطة في احتفالية اقيمت في مقر نقابة الصحفيين العراقيين بحضورعدد كبير من الشخصيات الرسمية والاعلامية والصحفية والمهتمين بصناعة المحتوى .

وقد اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في كلمة له خلال الاحتفالية على اهمية هذه الرابطة لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي، مشيرآ الى ان الرابطة ستكون منبرآ اعلاميآ لدعم الطاقات الشابة وتطوير قدراتهم وتمكينهم من استخدام وسائل الاعلام الحديثة بشكل ايجابي ويخدم المجتمع ، ويعد اطلاق هذه الرابطة التي تعد الاولى من نوعها في العراق والتي تهدف الى تنظيم جهود صناع المحتوى وتوجيهها نحو تقديم رسالة ايجابية وبناءة تخدم القيم الوطنية والسلم المجتمعي في العراق .