مي عز الدين تتجاوز أحزانها وتستعد لتصوير “الحب كله”

الصباح الجديد – وكالات

استطاعت الفنانة مي عز الدين أن تتجاوز أحزانها على رحيل والدتها خلال الفترة الماضية، حيث بدأت جلسات التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد “الحب كله” والذي تشارك فيه بجوار نخبة من النجوم من بينهم: آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، أشرف زكي، دياب، أحمد خالد صالح وهو من إخراج تامر محسن، الذي يعكف حالياً على اختيار باقي أبطال المسلسل

مسلسل “الحب كله” مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول مافيا تجارة العملة، ويجسّد النجم آسر ياسين فيه شخصية رجل أعمال مهم لكن يتورط في العديد من عمليات غسل الأموال وتجارة العملة، وتنشأ بينه وبين مي عز الدين علاقة حب تتكلّل بالزواج في تطور مشوّق للأحداث.

كانت مي عز الدين قد كشفت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” عن موقف إنساني للفنانة ياسمين عبد العزيز معها، وذلك خلال توجيهها التهنئة لياسمين بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مي صورة لياسمين وعلقت عليها بقولها: “كل سنة وأنتِ ناجحة ومنورة، كل سنة وأنتِ قوية وروحك نظيفة، كل سنة وأنتِ جدعة بميت رجل، كل سنة وأنتِ قمر من جوا ومن برا، كل سنة وأنتِ ربنا حافظك يا ست الستات”.

وأضافت: “أنا سمعت نصيحتك، ودا اللي قواني أنزل واشتغل، ربّنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا، مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة ماما، بحبك”.