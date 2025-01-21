يعود لفترة جمدة نصر .. استعادة تمثال ” الكبش المستلقي”

الصباح الجديد

أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، استعادة تمثال “الكبش المستلقي”.

وقالت السفارة في تدوينة لها على منصة إنه ” ضمن جهود الحفاظ على الإرث الحضاري للعراق، نجحت السفارة في استعادة تمثال الكبش المستلقي العائد إلى فترة جمدة نصر (3100-2900 ق.م)، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن”.

وأكدت السفارة، أن “هذه الخطوة تبرزالتزام العراق بدبلوماسية الاسترداد لحماية تراثه الثقافي وإعادته إلى موطنه الأصلي”.

جدير بالذكر ان العراق شرع في دبلوماسية استرداد الاثار العراقية، وبتظافر الجهود مع مؤسسات العراق ذات العلاقة وخصوصا في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية والمتحف الوطني العراقي، وبتعاون دولي فعال مع الدول الصديقة والشقيقة، وباستنفار جهود بعثاتنا في مختلف دول العالم، استطاع العراق كتابة صفحات خالدة وعلى مدى سنوات في استرداد آلاف القطع الأثرية والمخطوطات والكتب واللوحات عريقة وضاربة في عمق تاريخ العراق، وقد تعرضت اثار العراق الى سرقة ممنهجة كما تعرضت لاستهدافات تخريبية على يد الإرهاب، لكن جميعها لم تفلح في طمس الإرث الثقافي والتاريخ والعلمي للعراق، ففي هذه الأرض كتب اول حرف وتم اكتشاف الصفر، وتم وضع الخوارزميات الأولى التي تعد الأساس للتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي العالمي.