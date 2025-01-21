مؤقتاً.. “تيك توك” يتوقف عن العمل في أمريكا

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، أن تطبيقها “لن يكون متاحا مؤقتا” في الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداء من اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عندما يبدأ سريان القانون الذي يحظر التطبيق في البلاد.

وأبلغت الشركة المالكة لـ”تيك توك”، المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أن تطبيقها لن يكون متاحا بشكل مؤقت في البلاد.

وأوضحت أنه “إذا حاول المستخدمون الولوج إلى التطبيق، فسوف يجدون رسالة تقول إن القانون أجبرنا على تعليق خدماتنا مؤقتا. نعمل على استعادة الخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، في أقرب وقت ممكن”.

وكانت الشركة المالكة لتطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، قد أعلنت أول أمس الجمعة، أن عمل التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية سيتوقف، اليوم الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضمانات لشركات مثل “آبل” و”غوغل”، بأنها لن تواجه إجراءات قانونية بعد دخول الحظر، الذي أيدته السلطات القضائية العليا في البلاد، حيز التنفيذ.